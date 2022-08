Este será el precio de la suscripción de Netflix con anuncios, ¿es lo esperado?

Entornointeligente.com /

Es un secreto a voces que las plataformas de vídeo en streaming están preparando nuevas suscripciones para conseguir rentables. Estas, entre otras cosas, tendrán publicidad lo que hasta la fecha no existía. Netflix es una de las compañías que es prácticamente seguro que dará este paso, y ahora se ha filtrado el que podría ser su precio. Y, lo cierto, es que no hay grandes sorpresas -por lo que es exactamente lo que se esperaba-.

Los servicios VOD lo que harán es poner a un precio más económico los planes que incluyen, entre otras cosas, anuncios (está por ver la forma en la que llegarán esto, que puede ser antes y después de cada contenido o, incluso, justo a la mitad… con un máximo de cuatro minutos en total por serie o película). El caso es que, para atraer a nuevos clientes , la idea es que estos puedan acceder a las plataformas a un coste llamativo… pero que no serán escandalosamente baratos.

El precio que tendrá el acceso a Netflix con publicidad Pues según los datos que se han conocido , el precio que se tendrá que pagar para acceder a la plataforma de vídeo en streaming más conocida actualmente rondará los ocho dólares . Por lo tanto, hablamos de un coste que es similar al que se espera que ofrezca Disney+ por el suyo, que también contendrá anuncios. Esto quiere decir que será sensiblemente más barato de lo que se paga actualmente por la suscripción de entrada más económica de Netflix en EEUU (que se sitúa en los 9,99$).

Pixabay

¿Y cómo podría trasladarse esto a España ? Pues haciendo cuentas, todo apunta a que, en nuestro país, donde ahora mismo se paga por la opción más barata para acceder a Netfli x 7,99€, lo normal es pensar en unos siete euros . Una muy buena posibilidad siempre que no tengas problemas con los anuncios y, tampoco, con la restricción de calidad que tendrá la calidad de imagen y el que algunos contenidos no se podrán descargar (al menos, esto es lo que se espera).

Cuando llegara este plan a la plataforma Pues si se cumple con las fechas que se han ido conociendo, lo normal es que la nueva opción esté disponible a finales de este mismo año 2022 . Por lo tanto, no queda mucho para poder acceder de una forma más barata a algunos de los muchos contenidos que tiene Netflix . Eso sí, con anuncios… algo que puede no ser precisamente un problema para muchos (especialmente los más mayores, que están más que acostumbrados a la publicidad). Veremos si esto tiene el efecto que desea la plataforma y no que una buena cantidad de sus actuales suscriptores decidan dar uso a este nuevo plan -dejando el que utilizan actualmente.

Lo cierto es que para ser rentables las plataformas tienen que aumentar sus ingresos, esto está claro. Pero algo importante es que, si se hace esto, se tiene que mantener y aumentar (este en el caso de Netflix, especialmente) la calidad de los contenidos que ofrece actualmente. Algunos son bastante justitos en este apartado, y esto sí que es un motivo para que más de uno se esté planteado cambiar de servicio a corto plazo.

