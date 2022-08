Este sábado se juegan las finales del fútbol municipal en Mérida

Entornointeligente.com /

Ya todo está listo para este sábado culminar con una gran fiesta en el Estadio «Guillermo Soto Rosa», desde las 9:00 am con siete partidos, el Torneo Municipal’2022 de la Asociación de Fútbol del estado Mérida, en las categorías de Desarrollo, sub-5, sub-7, sub-9 y sub-11. Así se pudo conocer en información recabada en la Dirección Técnica de Desarrollo de Asofútbol Mérida, donde pudimos observar los hermosos trofeos que serán entregados ese día. El terreno de juego del «Soto Rosa» será dividido en cuatro canchas más pequeñas, según la categoría, para jugar siete finales según el cronograma que les entregamos a continuación, y en el que a excepción de la sub-5 que tiene solo una final, en las tres restantes habrá dos finales, porque escuchando a los técnicos de los equipos se conformaron dos categorías según el nivel de juego de los equipos, lo que se hizo para evitar resultados abultados y darle más paridad a los juegos. Estas son las finales programadas: A las 9:00 am en sub-5 se enfrentan Caucheros FC y Escuela de Fútbol Tabay, en sub-7 juegan Estudiantes de Mérida A y Academia Élite Soccer A, en sub-9 repiten Estudiantes de Mérida A y Club Élite Soccer A, y en sub-11 compiten Estudiantes de Mérida A y Academia de Fútbol C10. A las 10:00 am se juegan dos finales más: en sub-7 definen el título ULA FC y Mérida Country Club, en sub-9 se ven las caras Escuela de Fútbol Tabay A y Club de Fútbol Gilberto Amaya, y por último en la categoría sub-11 a las 10:10 am juegan por el título Colegio San Luis Escuela de Fútbol, y Escuela Los Curos Don Bosco. El presidente de la Asociación, Jesús Alberto Lobo, mostró su satisfacción por la culminación satisfactoria de este torneo, e invitó a los seguidores del fútbol menor a asistir y llenar la tribuna del «Soto Rosa», «para apoyar a los pequeños que se esfuerzan jornada tras jornada, que se preparan en los entrenamientos con la ilusión de ser titulares, y cuando les corresponde jugar lo hacen de corazón y para darle alegrías a sus representantes». (Prensa Asofútbol Mérida, Ricardo Cabrera, CNP 3.560).

Publicidad

LINK ORIGINAL: Frontera

Entornointeligente.com