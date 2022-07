Este sábado se estrenan las «Diablas» en su histórico primer Mundial: Recuerda ante quién debutan, horarios y el fixture

Entornointeligente.com /

Se acerca un momento único para el hockey chileno: El debut de las «Diablas» en su histórico primer Mundial.

Las nacionales quedaron en el Grupo A junto a las locales Países Bajos, Alemania e Irlanda.

El Mundial tiene dos sedes, Amstelveen en Países Bajos -donde jugará Chile- y Terrassa, España.

Las dirigidas por Sergio «Cachito» Vigil debutarán el sábado 2 de julio ante Alemania a las 10:30 hora chilena.

Luego, el 5 del mismo mes irán contra Irlanda a las 8:00 y cerrarán la zona frente a Países Bajos a las 13:30.

El líder de cada grupo avanza directamente a cuartos, mientras que el segundo y tercero se enfrentarán en octavos de final.

Vigil convocó a 20 jugadoras para el histórico primer Mundial. «Vivir un Mundial con estas chicas, con este staff y representar a todo un hockey que me abrió las puertas es una emoción única. He jugado mundiales, Juegos Olímpicos, pero nunca he jugado un Mundial con esta familia que he aprendido a querer y que me he sentido querido, es muy especial «, dijo a Emol el 17 de junio pasado.

Revisa todos los grupos

¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com