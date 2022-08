Entornointeligente.com /

Este sábado Felipe Castro e Ismael Collazo presentan Adiós, Lazaroff , un homenaje que intenta esquivar el olvido, en La Capuera Publicado el 12 de agosto de 2022 Escribe Nathalie González en Maldonado › Cultura 3 minutos de lectura «Vamos a ver qué pasa cuando el Choncho haga reacción química con la masa», dijo Castro en diálogo con la diaria . Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes El trabajo de Jorge Choncho Lazaroff no tuvo las repercusiones que él hubiese querido. Hay quienes podrían pensar que fue por lo breve de su pasaje por el mundo, por una cuestión de tiempo, pero Felipe Castro Lazaroff, docente de Historia, murguista, músico y sobrino de Lazaroff, expresó al respecto: «No es un tema de tiempo. Tiempo hubo y hay todavía, justamente, de eso se trata».

«Creo que su obra llegó en un momento de apertura política que hace que haya cosas que se perdieron de vista desde el punto de vista musical, de la profundidad de determinados rasgos de la música popular que había adquirido a fines de la década del 70 y los primeros años de los 80», consideró.

«En ese momento lo que se cantaba con contenido político estaba más asociado con festejar ‘lo que se había logrado’, que con realmente analizar la situación. Él lo dice en su obra permanentemente. En la canción ‘Expresso’ (1989) se entiende claramente», planteó. La canción es la última del lado B del disco Pelota al medio y dice así: «A la hora de la libertad, no la vio nadie/ Todos miramos la fiesta patria, amontonados entre comillas de libertad/ A la hora de la libertad, no arrancará nadie /Todos quisimos quedar en el mismo sitio que estábamos antes, confabulados con la inercia a la libertad». Y sigue: «Cuando pase la libertad, no se la va a tomar nadie/ Todos viajamos en otro coche, apretados/ los estómagos comprometidos/ los boletos borrachos con la nafta de la libertad».

Lazaroff nació el 28 de febrero de 1950 y falleció el 22 de marzo de 1989, con 39 años. Debutó como músico en 1972 con el grupo Creación y Testimonio. Integró, además, el grupo Los Que Iban Cantando, que se separó en 1983. En 1987 grabó el disco Enloquecidamente junto a Jorge Bonaldi, Luis Trochón y Edú Lombardo, formación que se considera clave en el resurgimiento de la música popular uruguaya.

Durante los 80 colaboró como autor en Falta y Resto. Con sus canciones la murga logró el primer premio en dos oportunidades consecutivas. Grabó cuatro discos solistas y también fue integrante de los grupos musicales Canciones Para No Dormir La Siesta, Los Vagabundos, Patria Libre, Vale 4 y la experiencia musical Aguaragua. Además, participó en otras producciones musicales, como las de Cecilia Prato, su esposa. También grabó junto a Leo Maslíah un espectáculo llamado Irrestricto .

Como periodista, Lazaroff publicó en Asamblea y Brecha . Después de su muerte se publicó el libro Escritos , que compila su trabajo periodístico bajo [el sello Tacuabé, coordinado por Graciela Paraskevaídis] (https://ladiaria.com.uy/articulo/2014/11/de-bien-adentro/). Fue fundador y docente del Taller Uruguayo de Música Popular en 1983, del que Felipe Castro fue primera generación.

«Yo tenía 12 años cuando él falleció. Era mi amigo aventurero porque él vivía en la casa de Solymar, que era de mis abuelos, y yo me quedaba todo el verano ahí […] Me llevaba en una bicicleta a buscar colas de zorro en otoño a la [Ruta] Interbalnearia, en la década del 80», recordó Castro.

«Era mi compañero de aventuras, me llevaba a comer milanesas a un boliche de Lagomar. Fue mi profesor de guitarra, me decía que tocaba bien la percusión. Yo nunca le di bolilla. Había un salón en donde daba clases Chichito Cabral. A veces no había clases entonces él me llevaba a que yo tocara las tumbadoras. Él tocaba la guitarra y tocábamos canciones de Rada», relató Castro.

Castro comentó que Lazaroff sufría mucho por la falta de comprensión a la música popular y lo disruptivo de sus composiciones. Todavía no «hubo esa reacción química como pasó con [Eduardo] Mateo o Gustavo Pena El Príncipe mucho después de su obra. Vamos a ver qué pasa cuando el Choncho haga reacción química con la masa, a ver qué le pasa al Choncho y qué le pasa a la masa», concluyó.

Para la elección del nombre del espectáculo, se inspiraron en la canción en la que Jorge Lazaroff se dice a sí mismo: «Me despido de ti, adiós, adiós, adiós, Lazaroff». Con ella abrirán el show, el sábado 13 a las 19.30 en el Espacio Cultural El Nido, en La Capuera.

En Adiós Lazarroff también dará una charla el investigador y crítico de música Guilherme de Alencar Pinto. El show es de entrada libre y gratuita. La dirección es calle Las Víboras, La Capuera.

