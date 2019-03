Este sábado 16 HBO estrena la serie ‘Leaving Neverland’ de Michael Jackson

Entornointeligente.com / La cadena de televisión por suscripción HBO estrena este sábado 16 de marzo la primera parte del polémico documental Leaving Neverland, l a cual recoge los casos de dos personas que aseguran haber sido violados por el idolo pop, Michael Jackson, cuando eran niños.

James “Jimmy” Safechuck, un ex actor infantil que grabó un comercial de Pepsi con la estrella a los 10 años; y Wade Robson, un bailarín que a los 7 se hizo conocido por imitar sus pasos de baile, fueron dos niños cercanos a Jackson, y que visitaron el rancho Neverland donde vivía, sin embargo, su mundo de sueños pronto se convirtió en pesadilla. Ahora como adultos y padres de familia, narran en las entrevistas sus experiencias de abuso continuo y cómo hicieron frente a los sentimientos posteriores en la medida que fueron creciendo.

Según sus testimonios, Jackson se introdujo en las vidas de estas familias de forma separada pero similar. Su estrategia fue sutil pero deliberada, a menudo manifestándose solamente como afecto por los niños. Se convirtió en el amigo, mentor y confidente de los menores, expresando por separado su amor por ambos, mientras que gradualmente los aislaba de sus familias.

Estas visitas pronto empezaron a incluir estadías en la casa, donde Jackson dormiría en la misma habitación que sus jóvenes huéspedes, alejados de sus padres. Tanto Robson como Safechuck describen cómo lo que comenzó como pijamadas inocentes llevó a un contacto íntimo. Pronto, como Safechuck recuerda dolorosamente, casi todos los lugares “especiales” en Neverland estuvieron marcados por un encuentro sexual.

Leaving Neverland c ausó revuelo desde su estreno en el Festival de Sundance, y ha vuelto a poner en la palestra pública las acusaciones de pedofilia que el Rey del Pop enfrentó a lo largo de su carrera y que le llevó dos veces a compadecer ante la corte. La acogida de las historias contadas ha afectado la imagen del artista al punto de ser vetado de varias campañas publicitarias y retirado de varios museos que le rendían homenaje.

No obstante, críticos del documental aseguran que Safechuck y Robson nunca formaron parte de los grupos de jóvenes que denunciaron a Jackson en vida, y que luego se retractaron después de que los tribunales le absolvieron en 2005, y que la cinta sale a relucir en un momento en el que el artista no puede defenderse, pues falleció en 2009 a los 50 años.

Producido y dirigido por Dan Reed, nominado al Emmy por Three days of terror: The Charlie Hebdo Attacks de HBO, la primera parte de Dejando Neverland debuta el sábado, 16 de marzo a las 7:00 pm, seguido por la segunda parte el día siguiente, el domingo, 17 de marzo a las 7:00 pm. Transmitida por HBO y HBO GO.

