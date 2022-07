Entornointeligente.com /

Portugal é o país que mais cresce na União Europeia em 2022, com uma subida de 5,8 do PIB, em contraciclo com o resto da Europa, em fase de desaceleração pelas razões que já sabemos: a inflação e os efeitos da guerra na Ucrânia fizeram estragos por todo o lado. Há um ano, a economia portuguesa crescia abaixo da média europeia e as perspectivas de crescimento eram ensombradas pelo número de casos de covid-19.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com