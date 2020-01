Este niño canta en las calles para mantener a su familia en Bolívar (Video)

Entornointeligente.com /

Se dice que con talento se nace y este niño es la prueba de ese dicho, pues con tan solo 13 años es el sostén de su familia en el estado Bolívar.

La situación económica y social por la que atraviesa Venezuela es sumamente fuerte ocasionando que incluso los niños apoyen como sea en sus hogares. Esta es la historia de Alberto, un niño que ayuda a su familia a través de su talento para el canto.

