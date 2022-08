Este miércoles arranca el Mundial Femenino Sub-20 Costa Rica 2022

Entornointeligente.com /

Este miércoles, 10 de agosto, iniciará en Costa Rica la Copa Mundial Femenina Sub-20 2022 , donde 16 selecciones competirán para convertirse en la monarca mundial de la categoría.

El encuentro que dará inicio a la competencia lo disputarán Alemania y Colombia, sin embargo, la inauguración del torneo se efectuará durante el partido de Costa Rica ante Australia.

Este mundial se disputará en dos sedes, específicamente en el Estadio Nacional de Costa Rica (San José) y en el Alejandro Morera Soto (Alajuela).

Las participantes están distribuidas en cuatro grupos con cuatro selecciones cada uno, donde las dos primeras de cada sector avanzarán a la siguiente ronda. Los grupos de esta edición están conformados de la siguiente forma:

Grupo A

Costa Rica Australia Brasil España Grupo B

Alemania México Nueva Zelanda Colombia Grupo C

Canadá Francia Nigeria Corea del Sur Grupo D

Ghana Japón Países Bajos Estados Unidos

En la ronda de eliminación directa (cuartos de final, semifinal y final), los conjuntos se medirán en partidos únicos con un ganador obligatorio.

Según los medios especializados, las selecciones favoritas para conseguir el título, son Japón, Brasil, España, Francia y Estados Unidos.

Cabe recordar que en la última edición de la competencia, Japón se coronó campeona mundial por primera vez en su historia.

Para la jornada de este miércoles, 10 de agosto, están pautados los siguientes encuentros:

Alemania vs Colombia (1:00 pm ※ Estadio Alejandro Morera Soto). Nueva Zelanda vs México (4:00 pm ※ Estadio Alejandro Morera Soto) España vs Brasil ※ (7:00 pm ※ Estadio Nacional) ※ Transmisión por Televen, Tu Canal . Costa Rica vs Australia (10:00 pm ※ Estadio Nacional) ※ Inauguración ※ Transmisión por Televen, Tu Canal . Recuerda que estaremos transmitiendo a partir de las 6:00 pm para analizar cada detalle sobre el inicio de la competencia con los mejores análisis y comentarios de nuestros expertos.

#VivimosElDeporte

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por TELEVEN 🔴 (@televentv)

LINK ORIGINAL: Televen

Entornointeligente.com