Este martes se disputará el Juego de las Estrellas de la MLB

Este martes, 19 de julio, se llevará a cabo el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas (MLB), desde el Dodger Stadium, motivo por el cual, la organización del evento publicó los roster definitivos para el encuentro.

Dichos listados incluyen las modificaciones hechas por las lesiones e impedimentos de jugadores elegidos anteriormente.

En este sentido, se conoció que en la Liga Americana, Byron Buxton y Andrés Giménez reemplazarán a Mike Trout y José Altuve, quienes reportaron lesiones recientes. Por su parte, en la Liga Nacional, William Contreras y Jeff McNeil sustituirán a los también lesionados Bryce Harper y Jazz Chisholm Jr.

Adicionalmente, se conoció que Clayton Kershaw será el abridor por parte del equipo del viejo circuito, mientras que Shane McClanahan será el estelar de la Americana.

A continuación te presentamos los roster oficiales para la disputa:

LIGA AMERICANA

Titulares

C: Alejandro Kirk. 1B: Vladimir Guerrero Jr. 2B: Andrés Giménez. 3B: Rafael Devers. SS: Tim Anderson. OF: Aaron Judge. OF: Byron Buxton. OF: Giancarlo Stanton. BD: Shohei Ohtani.

Reservas

C: José Treviño. 1B: Luis Arráez. 1B: Ty France. 2B: Santiago Espinal. 3B: José Ramírez. SS: Xander Bogaerts. SS: Corey Seager. OF: Kyle Tucker. OF: Andrew Benintendi. OF: Julio Rodríguez. BD: Miguel Cabrera. BD: J.D. Martínez.

Lanzadores abridores

LZ: Shane McClanahan. LD: Justin Verlander. LD: Alek Manoah. LZ: Nestor Cortés. LD: Gerrit Cole. LD: Shohei Ohtani. LD: Paul Blackburn. LZ: Martín Pérez. LZ: Framber Valdez.

Relevistas

LD: Clay Holmes. LD: Emmanuel Clase. LD: Jorge López. LZ: Gregory Soto. LD: Liam Hendriks. LD: Jordan Romano.

LIGA NACIONAL

Titulares

C: Wilson Contreras. 1B: Paul Goldschmidt. 2B: Jeff McNeil. 3B: Manny Machado. SS: Trea Turner. OF: Ronald Acuña Jr. OF: Joc Pederson. OF: Mookie Betts. BD: William Contreras.

Reservas

C: Travis d’Arnaud. 1B: Pete Alonso. 1B: C.J. Cron. 1B: Albert Pujols. 1B: Freddie Freeman. 2B: Jake Cronenworth. 3B: Austin Riley. SS: Dansby Swanson. OF: Kyle Schwarber. OF: Starling Marte. OF: Ian Happ. OF: Juan Soto. BD: Garrett Cooper.

Lanzadores abridores

LD: Sandy Alcantara. LD: Corbin Burnes. LD: Joe Musgrove. LZ: Max Fried. LD: Tony Gonsolin. LD: Luis Castillo. LZ: Clayton Kershaw. LZ: Tyler Anderson.

Relevistas

LD: Edwin Díaz. LD: Ryan Helsley. LD: David Bednar. LZ: Joe Mantiply. LD: Devin Williams.

Por otra parte, este lunes, 18 de julio, el dominicano Juan Soto se consagró en el Derby de Cuadrangulares de la MLB tras vencer en la final, 19 jonrones a 18, a su compatriota Julio Rodríguez. En total, Soto sumó 53 vuelacercas en la competencia.

LINK ORIGINAL: Televen

