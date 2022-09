Este martes PSUV juramentará estructuras de base de Falcón y Aragua

Entornointeligente.com /

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que este martes continúan los actos de juramentación de los equipos de calle, comunidad y UBCh en el país.

«Hemos comenzado, por instrucciones del presidente del Partido Nicolás Maduro, con la juramentación de los equipos de calle, comunidad y UBCh; estuvimos en los estados Bolívar, Portuguesa, Trujillo y Miranda», manifestó durante la reunión de la Dirección Nacional del PSUV, según nota de prensa del partido rojo.

En este sentido, Cabello expresó que este martes se juramentaran los equipos políticos de los estados Falcón y Aragua. En ese sentido, adelantó que el día jueves continúan los actos en los estados Monagas, Sucre; y el día sábado en Mérida y Táchira.

PSUV acompañará regreso a clases Por otra parte, Cabello pidió este lunes a su militancia acompañar y brindar todo el apoyo necesario a las autoridades educativas del país para garantizar la paz y la tranquilidad durante el regreso a clases, el próximo 3 de octubre.

Solicitó a la militancia psuvista cuidar los detalles, apoyar de manera voluntaria y trabajar de la mano con las Brigadas Comunitarias Militares (Bricomiles) para asegurar que los colegios se encuentren en buenas condiciones para recibir a todos los estudiantes.

Calificó de «miserable» actitud de Gobierno de Chile Precisó que la selección venezolana de voleibol no pudo participar en el Sudamericano de Voleibol que se efectuaría en Chile, ya que el gobierno de dicha nación negó las visas que le permitirían ingresar a su territorio.

«Hay un campeonato de voleibol en Chile, nuestra selección debía ir a Chile y les negaron la visa», calificó esta acción como un «acto miserable», ya que el gobierno chileno indicó que no tramitaron las visas debido a que la solicitud fue presentada fuera de los lapsos.

Ante esto, Cabello expresó su profundo rechazo, ya que este hecho atenta contra los atletas de la nación quienes están perfilándose para la clasificación olímpica de París 2024.

Esta acción va de la mano con el discurso del presidente Chileno, Gabriel Boric, quien desde la 77° Asamblea General de la ONU, se encargó de arremeter en contra de países como Nicaragua, Cuba y Venezuela; demostrando así que la negativa del visado a los atletas es parte del plan de atacar a la Patria Bolivariana.

«Nuestra solidaridad con los jugadores y el equipo técnico de la selección de voleibol de Venezuela», expresó.

Las arremetidas contra Venezuela no cesarán El primer vicepresidente del PSUV señaló que las arremetidas contra Venezuela no cesarán, pues el imperio norteamericano no va a desistir.

«Van a seguir (…) nosotros no pensamos que en verdad no van a desistir en algún momento»; sin embargo, destacó que este año disminuyó el ataque en comparación con años anteriores.

