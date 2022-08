Este fue el peor error de Duque con Maduro

Entornointeligente.com /

Haber dicho que Nicolás Maduro «tenía los días contados», una frase que le ha servido a la oposición y a algunos sectores de opinión para criticarlo, ha sido, en palabras de Iván Duque, uno de sus mayores errores.

Así lo reveló en entrevista con el director de El Tiempo, Andrés Mompotes. «De pronto, haber dicho que a Maduro le quedaban los días contados pudo haber sido un error. Me salió del corazón, no me arrepiento, pero uno puede cometer errores», señaló.

Sin embargo, aclaró que su opinión frente a Nicolás Maduro no tiene nada que ver con las buenas relaciones que mantuvo en su gestión con el pueblo venezolano.

«Yo creo que hay que separar dos cosas. La relación nuestra con Venezuela ha sido la mejor, entendiendo por Venezuela el pueblo venezolano. Ya en la relación con el dictador, yo nunca he querido tener relaciones con ese delincuente», enfatizó.

Y fue más duro luego: «Maduro es un criminal, es un dictador, es una persona que ha pasado de manera atrabiliaria por la Carta Democrática en América Latina. Que haya relación consular, perfecto, hay que tenerlas. Que si quieren tener una embajada para mediar las diferencias, perfecto. Pero lo que nunca podremos ser como país es un validador, un alcahueta o, lo peor, un indiferente frente a la ignominia que está produciendo esa dictadura».

Otros errores

Duque reconoció también algunas equivocaciones al escoger a su equipo de colaboradores, aunque no especificó quiénes.

«Uno como ser humano comete errores en muchas cosas. Uno a veces pudo haber tenido algunos errores en la selección de algunas personas que uno creía que eran las más idóneas para adelantar ciertas tareas y no lo fueron. La culpa es de uno porque uno fue el que los escogió», afirmó durante la entrevista.

También aceptó que «hubiera podido tener de pronto mayor interlocución con la oposición para lograr un mayor consenso» alrededor de las objeciones presentadas a la ley estatuaria que reglamentó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que fueron finalmente hundidas por la Corte Constitucional, tras un trámite polémico en el Congreso

«Errar es humano. Yo he dado todo por mi país con amor y con afecto, cumplí un proyecto de vida, pero lo hice con sentido de servicio, con sentido de dignidad y con sentido de esencia. Le cumplí a Colombia cumpliendo más de 90% de mi plan de gobierno y le cumplí a Colombia dejando más de 85% del plan Nacional de Desarrollo en ejecución», remató.

Por El Tiempo

