Este fue el amoroso gesto que Adamari López tuvo con Toni Costa por su cumpleaños

¿Es para el bailarín? Ha llegado los 39 años del bailarín Toni Costa y a su vez mensajes emotivos de buenos deseos por su cumpleaños. Así si mismo su hija Alaïa , le dedico una hermosa sonrisa a través de unas tiernas palabras «¡Feliz cumpleaños papi! Te amo mucho. Disfruto mucho mis momentos contigo» .

Paso su cumpleaños con su novia Evelyn Beltrán con quien disfruto de una fiesta la noche anterior. Bailaron, cantaron a lo lindo.

Sin embargo la grandiosa sorpresa la ha dado la presentadora Adamari López con una publicación a través de su cuenta Instagram personal, donde muestra una felicitación de cumpleaños muy especial. Ha cantado feliz cumpleaños de una forma muy amorosa y divertida. « ¡Feliz cumpleaños! Vida, celebración, cumpleaños feliz, diversión», escribió traviesa junto al reel.

View this post on Instagram

A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Pero la presentadora no dijo no específico con quien era este reel, lo que ha levantado sospechas a sus seguidores debido que fue publicado en el mismo día del cumpleaños de sus expareja.

Ha causado bastante revuelo esta aparición de Adamari, y no se hicieron esperar las reacciones por parte de sus seguidores. «Está claro que los dos se quieren, pero a veces no vale solo con eso… ¡Pero vamos estos dos jamás se van a soltar!» , «Ella le está cantando a Toni seguro aunque no quiera reconocerlo», «Eso es una manera de felicitar al padre de su hija en público «, escribieron algunos seguidores.

te puede interesar: El polémico TikTok de Adamari López podría ser para Toni Costa «Eso ya fue mío. Y vuelve a ser mío si me da la gana» Por otro lado el bailarin también publico un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. «Gracias por todos sus mensajes, llamadas, comentarios y más que nada su amor. ¡Gracias por ser parte de mí día a día y por siempre estar pendientes! Os amo mucho. ¡Dios los bendiga!», escribió.

View this post on Instagram

A post shared by Toni Costa (@toni)

Y que en lo sucesivo fue contestado de manera inmediata por su actual novia. « ¡Amor mío! Hoy te festejo y todos los días de mi vida. Gracias por dejarme ser parte de ti ¡y por amarme tanto! ¡Eres súper especial! ¡Feliz cumpleaños papito mío! «, le declaró.

Redacción Gossipvzla Fuente Peopleenespañol

