Este es Juan José Mañosca, el niño de oro del BMX colombiano

Entornointeligente.com /

A los seis años obtuvo su primer título nacional. Ahora, a los doce, Juan José Mañosca Muñoz logró en el Campeonato Mundial de BMX que se realizó el 23 de julio en la pista de Zolder, Bélgica, el primer oro para Colombia en la Categoría Cruceros 12 años.

Desde muy pequeño este caucano empezó a cultivar reconocimientos deportivos, inicialmente en el fútbol inspirado por figuras como el argentino Lionel Messi y posteriormente en el BMX con referentes como Mariana Pajón.

“Nadie me obligó, pero yo escogí desarrollar mis habilidades en el bicicross porque mi hermano mayor lo ha practicado y porque me hace feliz”, dijo Mañosca, reconocido este año como Deportista Revelación en el departamento del Cauca.

Por su parte, Martín Bedoya, profesor del Club de Bicicross de Envigado, Antioquia, y quien ha sido el responsable de dirigir a Juan José en diferentes competencias nacionales e internacionales, considera que “este niño es un talento que va a seguir brindando muchas glorias al territorio colombiano”.

Según Bedoya, “Juan José y su familia saben que el progreso ha sido evidente, muestra de ello es que hoy en día es aceptado y respetado por miles de competidores alrededor del mundo”.

“Esperemos que en pocos años, Mañosca sea reconocido también en Colombia como un referente importante del BMX”, agregó el profesor Bedoya.

A su corta edad, este payanés ostenta con orgullo varias medallas y trofeos ganados en diversas competencias del ciclismo en la rama de Bicicross a nivel nacional e internacional. Estas medallas decoran su casa.

Al respecto, Fernando Mañosca, padre de Juan José, narró: “Cuando mi hijo tenía seis años, obtuvo su primer oro en la VI Válida Santiago de Cali y a partir de ese momento su nombre no ha dejado de sonar en los podios de BMX en los que participa”.

Juan José Mañosca, bicicrosista junior colombiano.

Especial para El País

Además, él ha sido varias veces campeón departamental, seis veces campeón nacional, cuatro veces campeón panamericano, triple campeón latinoamericano, segundo en el Mundial Rock Hill realizado en Estados Unidos, donde participó contra 7000 niños, y tres veces finalista del mundo. Además, recientemente ganó tres oros en la Copa Internacional Mariana Pajón, que se desarrolló en Bogotá.

La disciplina que caracteriza a Juan José es la que le ha permitido, según familiares y amigos, participar constantemente en grandes eventos, en las dos categorías en las que compite: Expertos 12 años y Cruceros 12 años.

Justamente, a partir de este viernes, y hasta el 20 de octubre, competirá en la XIII Final de la Copa Internacional Mariana Pajón que se realiza en la Pista de BMX Daniel Barragán, de Barranquilla.

De igual forma, Mañosca será la representación de Colombia en Lone Star Nationals, a celebrarse del 25 al 27 de octubre en Houston Texas y posteriormente, del 28 de noviembre al 1 de diciembre, participará en Tulsa Grands, una de las carreras más importantes del mundo a cumplirse en los Estados Unidos.

Un equipo familiar “Yo siempre he dedicado mis victorias a Dios y a mi familia porque sé que cualquier logro que un hijo tenga es una satisfacción para los padres, especialmente en mi caso, donde ellos han sido un apoyo incondicional”, expresó Juan José.

Además, “la familia es la base de todo, por eso respeto y admiro a mis hermanos, especialmente a Juan Felipe, que ha sido un ejemplo a seguir”, agregó.

“Juan Felipe conoce mis fortalezas y me ha ayudado mucho en mi entrenamiento para lograr incluso el título mundial. Yo tengo algo muy claro y es que no quiero ser mejor que él para presumirle; por el contrario, me gustaría seguir ganando logros para hacerlos muy felices”, agregó Juan.

El trabajo continúa “El amor por el deporte no es algo individual de los niños, sino que es una labor que requiere del apoyo de todos. Los hijos necesitan que no los dejen mucho tiempo solos en casa, frente al televisor. Es oportuno valorar cada esfuerzo que la familia y las personas hacen por uno, porque eso es una muestra de confianza”, dijo Juan José.

Al respecto, Carmenza Muñoz, mamá de Juan, manifestó que “la gracia de Dios es la que permite hacer realidad esta clase de proyectos y desarrollar un deporte que es muy costoso y para el cual el apoyo económico institucional es muy limitado”.

Además, “últimamente el financiamiento de las participaciones de Juan ha sido costeado por la familia a través de un plan de ahorros, pero no es fácil. Esperamos que se reconozca el talento y los logros que Juan José ha tenido y que esto permita un mayor apoyo a nivel regional y nacional”, aclaró Carmenza.

Según los padres de este pequeño deportista, es necesario que las personas, especialmente los padres, comprendan que el deporte es una serie de muchas cosas y que para ser el número uno, se requiere de muchos esfuerzos.

Al respecto, Juan José aseguró: “Cuando no gano evito pensar que eso es una derrota, pienso mejor en que es una posibilidad para mejorar y conseguir lo que quiero. Los niños debemos aprender que un segundo o tercer puesto no es malo porque te enseña a reconocer tus debilidades y te ayuda a ser mejor”, agregó.

Del mismo modo, Carmenza recomendó: “Como padres debemos tener primero la guía de Dios porque así como hay niños que nacen talentosos, los papás no debemos olvidar que el talento también se puede trabajar”.

Sin embargo, el factor económico en muchos casos es un condicionante, y en la familia Mañosca Muñoz, a pesar del gran talento deportivo que hay entre sus miembros, este tema también los afecta. Por tal razón piden apoyo para Juan José e invitan a los interesados en formar parte de este trabajo para que se comuniquen al celular 318-8292471.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com