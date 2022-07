Este es el videojuego que emboba a los gatos y los deja pegados en el televisor

Entornointeligente.com /

El mundo de las RRSS nos deja con vídeos divertidos capaces de amenizar nuestra jornada (por muy dura que sea). Con challenges y pruebas que se vitalizan a la velocidad de la luz, hoy son muchos los dueños de gatos que quieren poner a prueba su fiel amigo peludo. En las últimas horas hemos visto como muchas personas no dudaban en jugar al videojuego de la Playstation Stray junto a su gato y las reacciones de éstos no se han hecho esperar. El boom y la similitud de las reacciones han sido tan parecidas que incluso se ha creado una cuenta de Twitter llamada @CatsWatchStray para recogerlas todas ellas.

En Trendencias Estos son los mejores trucos para quitar el pelo de perros y gatos de nuestra ropa y evitar que estropee la lavadora Stray, el juego del gato del que todo el mundo habla Stray da forma a un videojuego de PS5 protagonizado por un gato de corte realista donde el jugador ha de actuar como un felino, saltar como un felino y ver el mundo desde su propia perspectiva. Con distintos objetivos que cumplir, desafíos, rompecabezas y situaciones a las que hacer frente, uno puede recorrer la ciudad a su aire, subirse a los tejados y explorar cada rincón para empaparse de ese ambiente.

Stray

Hoy en Amazon por 39,99€ Las RRSS muestra las reacciones de los gatos al ver Stray Considerado como un videojuego de aventura, las reacciones en RRSS no se han hecho esperar. Percatándose de cómo el gato queda embobado frente al televisor viendo cómo su dueño juega a dicho videojuego, un usuario de Twitter tuvo la genial idea de juntar todas estas reacciones para demostrar que el animal es fan número 1 de Stray.

@CatsWatchStray pic.twitter.com/Ri84QQdiFk

— James (@staybrutalj) July 20, 2022 @CatsWatchStray disclaimer: no cats were harmed during the making of this video pic.twitter.com/LWlxRxOZFo

— Kelsey (@_NotJeanGrey_) July 21, 2022 Algunos incluso no dudan en interactuar con el protagonista.

Yup. Checks out @CatsWatchStray pic.twitter.com/CCrRJwADi5

— V (@vjeranpavic) July 21, 2022 Here's Lucy reacting to us playing #Stray pic.twitter.com/0w9tg8d85J

— Dead Meat (@deadmeatjames) July 21, 2022 Por el momento esta cuenta ya acumula casi 11 mil seguidores, aunque no dudamos que esa cifra vaya en aumento a medida que estos vídeos se hagan virales. Si eres de las que no duda en darle todo a su gato (incluso el Rolls Royce de los rascadores ), esta prueba podría interesarte para pasar un tiempo divertido.

