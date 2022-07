Este es el trend más honesto y divertido de perros de Tiktok

Entornointeligente.com /

¿ A quién quieres más: a papá o a mamá ? No sabemos quién decidió hacer esa pregunta cargada de maldad, pero es posible que esa fuera la primera vez que nos enfrentásemos a un gran dilema moral siendo niños. Con una gran presión en el pecho, mirabas a la persona sin alma que te había preguntado eso, dubitativo y vacilando de no decir algo mal. Esa pregunta ha vuelto pero adaptándose a los tiempos que corren y en forma de challenge viral en Tiktok. Sin embargo, el niño se ha cambiado por un perro y éste no tiene miramientos a la hora de elegir. Después de conocer los perros más cute de RRSS , ahora toca conocer los que tienen las ideas más claras .

En Trendencias Los perros pueden comer arroz, fideos o pasta: los expertos nos aclaran la eterna duda Los vídeos de perros más divertidos que arrasan en Tiktok ¡Un palo! Hay perros tan inocentes que prefieren escoger un palo antes de crear dilema en la pareja.

@landmugu RETO: A quién quiere más el perro?! #loquieremasael masael #perro #mascota #dog #amor #amigospeludos #teamoperro #goldenretriever #cute #parejasdetiktok #risas ♬ Bongo cha-cha-cha – Remastered – Caterina Valente El indeciso Hay perros tan comestibles (amorosamente hablando) e inocentes que no saben hacia qué dirección ir y se quedan en medio viéndolas pasar.

@kamilandra_ The loyalty is real!! #fyp #loyaldog #yorkshireterrierlove❤ #dogchallengerunaway #dogchallenge ♬ original sound – Herkythecavalier La elección es clara Sin embargo, hay perros que lo tienen claro y no vacilan ni un nanosegundo en hacer su elección.

@jeremylynch Wait for the end… 😂

♬ original sound – JeremyLynch @sarahclark85 «Run in opposite directions and see who your dog loves more»😂 Dad ragin it wisna him🤣 #dogsoftiktok #dogchallenge ♬ Life is a Highway – Rascal Flatts Fotos | Taryn Elliott

