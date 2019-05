Este es el nuevo OS de Huawei que llegará en otoño

Entornointeligente.com / El Departamento de Comercio de EE.UU. reduce algunas restricciones comerciales a Huawei y permitirá temporalmente “continuar las operaciones para los actuales usuarios de teléfonos celulares Huawei y las redes rurales de banda ancha”. En marzo pasado, el CEO de Huawei , Richard Yu, dijo que la compañía ha desarrollado su propio sistema operativo en caso de cualquier circunstancia que pueda enfrentar desde los EE. UU. Bueno, ahora hemos encontrado el nombre para ese sistema operativo. Según fuentes de Chinas mencionaron a Huawei Central, Huawei ha desarrollado su propio sistema operativo con el nombre “Hongmeng “, que estaba en desarrollo activo desde 2012. Tal vez te interese leer: Huawei rechaza la prórroga de EE UU: “Estamos preparados”. Hongmeng que significa: el caos previo a la creación del mundo, está basado en el sistema de código abierto Linux . Desde hace ya varios meses, sabíamos que la marca estaba desarrollando su propio sistema operativo alternativo a Android , por si en algún momento se veía obligada a abandonar la plataforma móvil de Google. La fuente también ha dicho que la compañía estaba usando este sistema operativo en sus teléfonos móviles que posiblemente estaban ocultos al publico general. Aunque, la fuente no confirmó que este sería el nombre original del sistema operativo o solo es un nombre de código, sí confirmó la existencia del sistema operativo relacionado con esta palabra. En la actualidad, Huawei aún no ha comentado esta información, pero la compañía ya había esperado una suspensión del soporte de Google, ya que estaba desarrollando un sustituto para el sistema operativo Android . “Hemos preparado nuestro propio sistema operativo. Si fuera el caso de que ya no pudiéramos usar estos sistemas (como Android ). Necesitaríamos estar bien armados”, dijo Richard Yu, director ejecutivo de Huawei , al periódico alemán Die Welt en una entrevista publicada en marzo. La primera confirmación del nombre de este nuevo sistema operativo proviene del medio Huawe i Central, que asegura haber tenido acceso anticipado a información relativa a los planes de Huawei con respecto al software que da vida a su catálogo de terminales. Al parecer, el sistema operativo alternativo de Huawei llevaría en desarrollo desde el año 2012, si bien la intención de la compañía nunca había sido tener que llegar al punto de usarlo en lugar de seguir apoyándose en una plataforma ya asentada como lo es Android . Por otro lado, todo apunta a que Huawei se habría encontrado alguna que otra piedra en el camino, debido a la dificultad que supone crear desde cero un software que será utilizado en millones de dispositivos de todo el mundo. No obstante, otra fuente de origen chino afirma algo que no nos esperábamos: al parecer, Huawei habría conseguido que las aplicaciones para Android sean también compatibles con su nuevo sistema operativo, e incluso se ofrecerá la posibilidad de recompilar las aplicaciones con el objetivo de optimizar el funcionamiento y mejorar el rendimiento de las apps en la plataforma de la marca china. “No es únicamente un ataque contra Huawei . Es un ataque contra el orden liberal basado en reglas. Vista la importancia de la 5G, como líder del sector, Huawei está dispuesto a firmar acuerdos de no espionaje con los gobiernos y clientes en todos los países de la UE”, dijo Liu a la prensa sobre la ofensiva de Trump, advirtiendo que, en el futuro, podría ocurrirle a “cualquier otra compañía internacional”. Tal vez te interese leer: Esta es la razón por la que Estados Unidos le tiene miedo a Huawei. Huawei , además, se habría asegurado de que el nuevo software fuera compatible con el hardware ya existente. Y no solo en lo relativo a smartphones y tablets: la idea de la marca es llegar a utilizar esta misma plataforma en teléfonos, ordenadores, televisores, wearables y hasta coches. Durante sus ganancias del primer trimestre de 2019, Huawei reportó ingresos de $ 26.8 mil millones , con 59 millones de teléfonos inteligentes vendidos, la compañía ha demostrado que su división móvil es un negocio que hace dinero y abandonarlo no es una opción. Inicialmente, se informó que la propia plataforma móvil de Huawe i se llamaría Kirin OS , al tiempo que también se declaro que desde que se habló del rumor mencionado anteriormente, no ha habido un seguimiento sobre el nombre de la plataforma, pero aquí estamos, hablando de un nombre diferente. ¿Y cuándo llegará? Según la última información conocida, dentro de no mucho tiempo. Huawei pretende comenzar el despliegue de esta plataforma en otoño de este mismo año a lo largo de todo su catálogo de productos. No obstante, es necesario recordar que Estados Unidos ha otorgado a Huawei levantado su veto a Huawei durante un período de 90 días, de modo que quizá hasta septiembre no comencemos a ver las primeras señales de la nueva era de la compañía, probablemente sin Huawei de la mano. Estaremos compartiendo más noticias relacionadas con este caso, te recomendamos seguirnos en nuestra cuenta de Facebook para que estés enterado: haz clic aquí para entrar a nuestra pagina de Facebook, Fuente: Huawei Central | ProAndroid 9 Juegos para tu Android por menos de un Dolar. ](https://www.azulweb.net/9-juegos-para-tu-android-por-menos-de-un-dolar/)

