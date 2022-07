Este es el mono estampado de Amelia Bono que encontramos en Cortefiel (y tres opciones parecidas sacadas de las rebajas de verano 2022)

Entornointeligente.com /

Las vacaciones sientan fenomenal a (casi) todo el mundo y Amelia Bono está espléndida en su día a día. Si ayer nos enamoraba con un look de playa donde un bañador fruncido de Zara tomaba el control de la situación, hoy la socialicé nos recuerda la importancia de apostar por prendas estampadas. En forma de mono vaporoso, encontramos tres versiones parecidas en las rebajas de verano 2022 de Cortefiel .

Un vistazo a… Un look de viernes de Tamara Falcó El look que entremezcla elegancia, tendencia y comodidad En ocasiones buscamos la manera de lograrlo todo con muy poco, perdiendo la esencia por el camino. Sin embargo, hay maneras de lograrlo y este último outfit de Amelia Bono es un claro ejemplo. Apostando por un mono largo estampado y vaporoso con escote en V de Cortefiel, sus zapatillas blancas de Golden Goose y su capazo de Loewe crean una bonita armonía.

Sacado de la nueva colección de la firma, éste ensalza la figura gracias a su lazada en la zona de la cintura. Estampado y con la manga caída, también podemos decantarnos por versiones más clásicas de color beige y/o negro.

Mono largo con lazada estampado de Cortefiel, 79,99 euros . Mono largo tejido textura.

PVP en Cortefiel 79,99€ Mono largo con lazada beige de Cortefiel, 79,99 euros . Mono largo tejido textura.

PVP en Cortefiel 79,99€ Mono largo con lazada negro de Cortefiel, 79,99 euros . Mono largo lazada.

PVP en Cortefiel 79,99€ Aprovéchate de las rebajas de verano 2022 de Cortefiel y logra un look parecido Si el estilo de la española te gusta pero no sabes cómo adaptarlo a tu día a día, ha llegado el momento de empezar a fijarse en las segundas rebajas de verano 2022 . Cortefiel también esconde verdaderas joyas a tener en cuenta y estos tres monos estampados nos ayudarán a lograr un look muy parecido.

Mono tirante con mini volante de Cortefiel, 79,99 euros 24 euros . Mono largo tejido textura.

PVP en Cortefiel 24,00€ Mono estampado manga corta de Slowlove, 89,99 euros 39,99 euros . Mono fluido estampado de viscosa sostenible con escote pico y manga corta.

PVP en Cortefiel 39,99€ Mono estampado de Cortefiel, 69,99 euros 21 euros . Mono largo estampado.

