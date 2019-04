Este es el ‘club’ al que se unió Evaluna Montaner

Entornointeligente.com / Desde el 6 de mayo, los seguidores de la joven artista venezolana Eva Luna Montaner la podrán ver en una nueva serie de televisión de 60 capítulos que se emitirá por el canal Nickelodeon. Se trata de Club 57, una producción que sigue las aventuras de Eva y su hermano Rubén, quienes accidentalmente se transportan al año 1957. Ambos hacen todo lo posible para volver a casa, hasta que Eva se enamora de un chico y decide quedarse en el pasado, desencadenando un efecto mariposa que cambia sus vidas. En entrevista con El País, Eva Luna habló sobre su participación en dicha serie que mezcla música, baile y aventuras. Además, contó detalles de la influencia de su padre, Ricardo Montaner en su gusto por la música, de sus planes de boda con el colombiano Camilo Echeverry y del lugar de Venezuela al que le gustaría volver. ¿De qué se trata Club 57? Es sobre una chica que viaja en el tiempo y descubre muchas cosas sobre ella. Durante el trayecto se da cuenta lo que es el amor entre dos jóvenes y las complicaciones que trae enamorarse en épocas anteriores. En medio de todas las historias siempre habrá música. ¿Fue un reto para usted tener que cantar y actuar al mismo tiempo? Desde que soy pequeña decía que me gustaba actuar y cantar. Por ese motivo algunas personas me preguntaban qué me gustaba más, y se me hacía muy difícil decidirme por una de las dos cosas. Sin embargo, cuando llegó esta serie y pude hacer ambas cosas al mismo tiempo fue un sueño cumplido. Siento que esta producción me hizo crecer mucho como cantante, escritora y actriz. Involucrar todo a la misma vez fue una aventura muy grande. La serie tiene 60 capítulos. ¿Cómo se vivieron esas largas jornadas de grabación? Estuvimos grabando durante seis meses, la mayoría de ellos en Miami y durante tres semanas en Italia. De las experiencias más chéveres de grabar ha sido hacerlo con las personas que compartí set. No hay ningún integrante del elenco con el que no me lleve bien. ¿Cómo fue el trabajo de su papá, Ricardo Montaner, con la banda sonora de la serie. ¿Su papel tuvo mucho que ver con el trabajo de él? Todo lo estuvimos trabajando juntos. Yo sabía que como mi papá era el productor de la parte musical de la producción, a mí no me iba a tocar cantar canciones malas. Estaba segura de que si lo estaba haciendo él, la banda sonora de Club 57 iba a ser un hit y todavía, después de haber grabado hace siete meses, tengo las canciones pegadas en mi cabeza. ¿Cómo se vio influenciada musicalmente por su padre? ¿Era algo inevitable? Creo que era imposible ser abogada o arquitecta con el papá y la mamá que tengo, pues ella es cineasta y también se encuentra vinculada al arte.Siento que influyó tener el arte presente desde que nací, y aunque mi papá siempre estuvo de gira, fue una persona que se mantuvo presente sin importar la distancia. Tenerlo tan cerca enseñándome desde pequeña lo que es la música me cambió desde niña la perspectiva, y cuando lo veía en el escenario yo quería hacer lo mismo y generar las mismas emociones que él suele producir en sus seguidores. Tener a un maestro de papá fue una ventaja muy grande. Club 57, la nueva serie de televisión en la que actuará Eva Luna, consta de 60 capítulos que se emitirán por el canal Nickelodeon. Especial para El País El mayor proyecto ¿Qué otros proyectos tiene para este año?​ Creería que voy a estar muy involucrada con Club 57 por varios meses. También mi proyecto musical se renovará y muy pronto escucharán una nueva canción. Además, el año que viene me voy a casar y, aunque todavía no tenemos fecha, es el proyecto más grande que tengo. A propósito, ¿cómo es la relación con su novio Camilo Echeverry? ¿Escriben canciones juntos? Él me pregunta cosas como si yo supiera mucho más que él, y la verdad es que musicalmente Camilo conoce muchas más cosas que yo. Él muchas veces me dice que hasta que a mí no me guste una canción, a él tampoco. A cada rato me está compartiendo los temas que escribe y casi que a diario me trae un disco nuevo y me pregunta que si esa canción sonaría bien en su voz o en la de otro artista. Me gusta que él me involucre en sus proyectos, pues en varias oportunidades escribimos canciones juntos. Es una bendición poder hacer lo que te gusta con la persona que amas. Usted vivió poco tiempo en Venezuela, ¿cómo recuerda su país? Yo quisiera volver pero no ahora. Sería feliz volviendo cuando las cosas se arreglen y poder mostrarle a Camilo mil cosas que viví allá e ir y visitar el archipiélago Los Roques, pues este es uno de los lugares más hermosos del mundo. Quiero mostrarle a mi novio los lugares en los que crecí y espero que la situación mejore muy pronto. El próximo año Eva Luna se casará con Camilo Echeverry. "Aunque todavía no tenemos fecha, es el proyecto más grande que tengo", asegura la artista venezolana.

