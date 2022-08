Entornointeligente.com /

Este domingo comienza la novena edición del festival La Escena Vocal Publicado el 3 de agosto de 2022 Música 3 minutos de lectura Hasta el 11 de agosto ofrecerá una gala lírica y cuatro recitales para celebrar «la voz humana cultivada» Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes La novena edición del festival La escena vocal, organizado por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo y la sala Verdi, empieza el domingo y sigue hasta el jueves de la semana que viene. «Es un festival que celebra la voz humana cultivada para cantar canciones del repertorio clásico y arias de ópera», explicó a la diaria su curadora, la docente, periodista y gestora cultural María Julia Caamaño.

«El estilo, tanto en las canciones como en las arias de ópera, implica un canto sin el uso de micrófonos y tiene la magia de la voz proyectándose sin ninguna ayuda tecnológica a todos los rincones del teatro», agregó. «El festival se ha caracterizado por presentar a cantantes de gran nivel, algunos de los internacionales hoy están despegados en el panorama de la lírica, son primeras figuras. También presenta a cantantes uruguayos de reconocida trayectoria y da oportunidades a jóvenes de foguearse y de recibir masterclasses de los artistas visitantes».

Como ocurrió con otras manifestaciones artísticas periódicas, la pandemia detuvo las actividades más tiempo del previsto: la anterior edición fue la de 2019. «Fueron dos años oscuros, pero nos dimos cuenta de algo que nos alentó y que es maravilloso. La gente preguntaba qué iba a pasar con La escena vocal, si volveríamos. Temían que el festival no continuara después de la pandemia. Manifestaban una apreciación que, en aquellos momentos en que el regreso a la presencialidad se sentía tan lejano, nos daba ánimo. Había reflexiones sobre lo que significa el festival para nuestro medio, para el cultivo y desarrollo del canto lírico».

Lo que más impactó a Caamaño fue que pidieran la repetición de conciertos y espectáculos específicos. «Fue comprender que el público se había apropiado del festival, porque sólo alguien que se apropia puede pedir con tanta precisión lo que quiere. Y ese fue un sentimiento increíble». Precisamente, la confección del programa es parte de su tarea como curadora, que incluye la selección de los artistas, la programación del festival y ser nexo en la gestión. «En lo que tiene que ver con el repertorio de los recitales, sobre todo, los artistas proponen, lo conversamos y va tomando forma, y otras veces la propuesta sale de mí», explicó.

También recalcó la importancia de la participación de artistas internacionales. «El festival ofrece la oportunidad de ver a cantantes de un gran nivel y que, en un par de casos, han logrado un protagonismo internacional en el mundo de la lírica, como por ejemplo Elsa Dreisig y Nadine Sierra. En otros, ves que sus carreras avanzan y están consolidados internacionalmente, y los tenemos en Montevideo antes de ese despegue. Se disfruta el recital con canciones, sus participaciones en las galas de ópera, y es un aliciente, una inspiración para los jóvenes estudiantes y para nosotros los gestores, de buscar siempre superarnos». Consultada sobre algún espectáculo que recomiende por sobre los otros, fue salomónica: «Todo. Recomiendo todo. Son cinco días de disfrute».

Programa Domingo 7 de agosto, 18.00 Gala Lírica

Yunuet Laguna, soprano (México); Guadalupe Barrientos, mezzo-soprano (Argentina); Santiago Ballerini, tenor (Argentina); Omar Carrión, barítono (Argentina). Con la participación especial de los jóvenes talentos uruguayos Agustín Pennino, contratenor, y Franco Palermo, tenor.

Gastón Gerónimo, violín (Uruguay); Mario Roldós, violín (Uruguay). Gustavo Reyna, archilaúd (Uruguay). Marcelo Ayub, pianista y director musical (Argentina).

Andrés Papaleo, conductor (artista de la Comedia Nacional). María Julia Caamaño (guion y curaduría).

Lunes 8 de agosto, 20.00 Recital de Guadalupe Barrientos, soprano. Marcelo Ayub, piano.

Martes 9 de agosto, 20.00 Recital de Santiago Ballerini, tenor. Marcelo Ayub, piano.

Miércoles 10 de agosto, 20.00 Recital de Daniela Tabernig, soprano. Fernanda Morello, piano.

Jueves 11 de agosto, 20.00 Recital de Sofía Mara, soprano. Matías Ferreyra, piano.

El programa detallado de cada una de las presentaciones puede encontrarse en la página web de la sala Verdi . Las entradas están en venta a través de Tickantel a $ 600 y 2×1 para la Comunidad la diaria , además de abonos de dos conciertos a $ 900 y los cinco a $ 1.500. También pueden comprarse entradas en locales de pago.

Continúa la temporada Caamaño es, además, presidenta del Centro Cultural de Música (CCM), que en 2022 celebra sus primeros 80 años con un ciclo de abono internacional , que también regresó después de dos años. Contó cómo se viene desarrollando ese ciclo: «Hubo dos conciertos maravillosos en el CCM: el de la Orquesta Filarmónica Real de Lieja con un excepcional pianista que nos dejó subyugados, Nikolay Lugansky, y el retorno de la soprano Nadine Sierra a Montevideo. La nombraba recién: la presentó La escena vocal en 2015 y hoy es una estrella que llegó de cantar en la Scala de Milán, en el Metropolitan de Nueva York y se la disputan todos los grandes teatros del mundo. Pregunten a cualquiera que haya estado en el recital: fue sublime. Ahora el CCM presenta al gran violinista Joshua Bell con esa orquesta británica de primera línea, Academy of St Martin in the Fields, el 5 de setiembre en el Sodre».

