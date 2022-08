Este domingo 14 de agosto vence plazo para postular a Beca Perú 2022-II

Entornointeligente.com /

En este segundo momento del concurso se otorgarán 17 becas, distribuidas entre 12 carreras, donadas por cinco instituciones de educación superior del Perú. Los beneficios de cada beca varían de acuerdo a cada institución donante y los conceptos que no sean cubiertos serán asumidos por los beneficiarios, informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación. No habrá límite de edad para postular El plazo para postular al segundo momento del concurso Beca Perú 2022 vence a las 5:30 p. m. de este domingo 14 de agosto. Todo el proceso es virtual y gratuito a través de la página web www.pronabec.gob.pe/beca-peru . ¿Qué carreras se ofrecen en el segundo momento de postulación? Tecsup dona seis becas para estudiar Diseño y Desarrollo de Software, Big Data y Ciencia de Datos, Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Industrial, entre otras carreras. La Universidad Antonio Ruiz de Montoya ofrece becas para estudiar Psicología, Derecho e Ingeniería Industrial. Por su parte, la Universidad Científica del Sur dona becas para estudiar Arquitectura y Urbanismo Ambiental, e Ingeniería Empresarial y de Sistemas; la Universidad ESAN, ofrece becas para estudiar Economía y Negocios Internacionales; y la Universidad Católica San Pablo, una beca para estudiar Educación. ¿Cuáles son los requisitos para postular a Beca Perú 2022? 1. Tener la nacionalidad peruana. 2. Haber concluido la secundaria de la Educación Básica Regular (EBR), Educación Básica Alternativa (EBA) o la Educación Básica Especial (EBE). 3. Acreditar promedio mínimo de 14 en los dos últimos grados de la secundaria. No obstante, puede acreditar promedio mínimo de 12 en los dos últimos grados la siguiente población: • Víctimas de la violencia en el país durante los años 1980 – 2000 (Repared). • Población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas. • Población afectada por la deflagración ocurrida el 23/01/2020 en Villa El Salvador. • Deudos de las personas fallecidas, así como de las personas que sufrieron lesiones en las movilizaciones ocurridas en el país a fines de 2020 (RS n.º 221-2021-JUS, modificada mediante RS 256-2021-JUS). 4. Haber ingresado a una universidad o instituto, sede y carrera elegibles (ver lista en la página web del concurso). 5. Presentar declaraciones juradas y formatos generados por el Módulo de Postulación. Para mayores detalles, los interesados deben leer las bases del concurso publicadas en la página web. También pueden contactarse con el Pronabec mediante sus redes sociales, el WhatsApp institucional 966 429 596, la línea gratuita 080 00 00 18 o la central telefónica (01) 612 82 30. Más en Andina: Verdades y mitos sobre el deber de los becarios tras culminar sus estudios. @PRONABEC responde tus dudas ?? https://t.co/0K9s9WUkIf pic.twitter.com/mxKHhvSbRk

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 27, 2022 (FIN) NDP/LIT Publicado: 9/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

