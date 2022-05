Este año quedará lista la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo

Entornointeligente.com /

El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó los avances junto con el gobernador Rubén Rocha Moya y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván López Obrador dijo que le molesta que se llame a esta región el Triángulo Dorado 1 Ojuelos, Guadalupe y Calvo, Chihuahua, a 27 de mayo del 2022.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, supervisó los trabajos de construcción de la carretera Badiraguato, Sinaloa-Guadalupe y Calvo, Chihuahua, la cual tiene un avance físico del 97 por ciento, ya que sólo restan 13 kilómetros para conectar vía terrestre a los dos estados, lo cual se concretará para diciembre de este mismo año.

Como parte de su gira de trabajo por Sinaloa, el presidente de México realizó un recorrido por esta carretera, acompañado por el gobernador Rubén Rocha Moya, y además por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, recorrido que finalizó en la comunidad de Ojuelos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, desde donde se puso en marcha la Tercera Jornada Nacional de Siembra del Programa Sembrando Vida, en la cual participa Sinaloa junto con los vecinos estados de Durango y Chihuahua.

Precisamente, durante su mensaje, el presidente López Obrador se refirió a esta región, que ha sido estigmatizada con el apodo del Triángulo Dorado, el cual no comparte en lo absoluto.

«El propósito es ayudar en toda esta región, que yo también coincido, no me gusta, me molesta que le llamen el Triángulo Dorado, y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle el Triángulo de la Gente Buena, de la gente trabajadora, o la región de la buena vecindad, o algo así, pero ya hay que cambiar eso porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora, y no hay que estigmatizar ninguna zona», dijo.

López Obrador recordó que algo similar solicitó al gobierno de Estados Unidos, para que ya dejarán de usar la frase de Triángulo de Centroamérica, pues no les gusta a los centroamericanos que les llamen así a quienes viven en la confluencia de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador. «Son los países de Centroamérica, nada de Triángulo», reiteró.

Por lo que toca a esta carretera que conecta a Sinaloa con Chihuahua, hizo el compromiso de regresar en diciembre para inaugurarla, pues como lo informó el subsecretario de Infraestructura, Jorge Nuño Lara, sólo faltan 13 kilómetros, del tramo del kilómetro 90 al 103, ya en los límites de Sinaloa, donde se invertirán los últimos 337 millones de pesos, de un total de 2 mil 289 millones de pesos que costaron los 140 kilómetros del total de su longitud.

A su vez, el gobernador Rubén Rocha Moya, dijo que gracias a esta carretera se hermanará a Sinaloa con Chihuahua, para sacarle provecho a esta vecindad. «Tenemos hermandad, somos pueblos vecinos, la geografía dice hasta aquí llega un estado y aquí empieza otro, pero la realidad las mujeres, los hombres de Chihuahua y de Sinaloa somos los mismos, somos hermanos y tenemos una misma naturaleza».

El mandatario sinaloense dijo que esta obra de infraestructura, como es la creación de nuevos caminos en la sierra es el gran trabajo humano, social, de mucha vinculación con el pueblo, como es la tarea que está desarrollando el presidente Andrés Manuel López Obrador, en coordinación con los gobernadores.

«Vamos empezando Maru (la gobernadora de Chihuahua) y yo, pero tenemos mucho interés, y con el presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a sacar adelante muchas cosas para ayudarle a la gente que menos tiene», precisó.

En cuanto al Programa Sembrando Vida, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que en esta Tercera Jornada Nacional contempla 21 estados de la República, entre ellos Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde se plantarán 380 millones de plantas, por parte de 443 mil sembradores inscritos en el programa, quienes reciben un pago mensual de 5 mil pesos por estas labores.

Añadió que para finales del año se habrán plantado mil 80 millones de plantas, y la meta final para el 2024 es de mil 188 millones de plantas y árboles, en un millón 125 mil hectáreas. En cuanto a esta región de los tres estados, la funcionaria explicó que abarca a 10 municipios, con un registro de 13 mil sembradores, quienes ya han plantado 30 millones de plantas.

Previo al evento, el presidente y los gobernadores sobrevolaron otra carretera en construcción, como es Los Herrera-Tamazula, la cual tiene un avance del 99 por ciento y que quedará lista también en este año, que aunque está ubicada enteramente en Durango, forma parte del eje interestatal Tamazula-Culiacán.

También acompañaron al presidente el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal; y el secretario de la Defensa Nacional, general de División Luis Cresencio Sandoval.

