Este año pensó en dejar el fútbol: La historia del único jugador de Segunda División convocado a la «Roja» Sub 23

Eduardo Berizzo entregó la nómina para su primer microciclo Sub 23 con la «Roja» . Entre los nombres, hubo uno que llamó la atención: Juan Tobar.

El mediocampista pertenece a General Velásquez de San Vicente de Tagua Tagua, su ciudad, y es el único convocado de la Segunda División Profesional.

En un momento, este presente hubiese sido difícil de creer para el jugador de 20 años. Se formó en O’Higgins, pero lo cortaron. El anhelo de ser futbolista profesional parecía dinamitarse. Pero se cruzó con César Bustamante. El DT del Velásquez sabe que los recursos del club son limitados y va rastreando jugadores de la zona para formar el plantel. Todos los años les da la oportunidad de mostrarse a jóvenes que quieren revancha, un último intento.

«Él hizo fútbol joven en O’Higgins, pero no todos llegan al primer equipo y quedó libre. En ese momento, estaba buscando alguna oportunidad para seguir jugando o ya retirarse. Lo trajimos en 2020, lo rescatamos del barrio, estaba en el fútbol amateur, aunque no fichado. En ese momento, cumplían los minutos de juveniles los nacidos en el año 2000 y 2001. Así que lo incorporamos», le dice el DT a Emol.

Sin embargo, Tobar seguía inquieto. No estaba seguro de seguir en el fútbol. Más de una vez pensó que la chance de llegar arriba se había evaporado.

Bustamante lo entendía. Conversaron varias veces sobre el tema.

» Siempre había estado en su cabeza lo de dejar el fútbol. Le pasa a muchos como él. Cuando del fútbol joven los sacan y no hay paso al primer equipo, piensan en dejarlo. Siempre conversamos. Lo incorporamos en 2020, yo después me fui y nos volvimos a encontrar acá en General Velásquez. En su cabeza estaba lo mismo. Se preguntaba qué tenía que hacer, quizá ponerse a estudiar . Este año no fue la excepción. En las conversaciones le dejamos claro que podía ser su año, ya llevaba tres temporadas en la categoría. Lo bueno es que lo convencimos, lo intentó y ahora está dando frutos», comenta el entrenador.

Bustamante cuenta que todos los compañeros de Tobar se han acercado a felicitarlo. El mensaje es claro. Que disfrute el proceso, tranquilo.

«Es de la zona, la gente de la zona es muy tímida, muy amistoso. Es muy educado, muy correcto. No es de muchas palabras, n o es bueno para hablar, pero sí habla mucho cuando juega «, relata.

Este año ha sido la mejor campaña de Tobar. Es uno de los pilares del Velásquez, que es uno de los líderes de la Segunda, y dejó una grata sensación en la llave contra la U por Copa Chile.

Ha vivido una transformación como futbolista. Cuando Bustamante lo vio por primera vez, jugaba en una posición diferente.

«Era un volante de creación. Con el pasar del tiempo se ha transformado en un volante mixto que podría ser una primera salida. Tiene muy buena técnica, es zurdo, tiene buena pegada . Es muy inteligente en el juego, en su parte táctica», declara el técnico.

Este microciclo es preparatorio para un amistoso contra Uruguay que se disputará el próximo 20 de julio en Iquique.

