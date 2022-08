Este ano já houve 119 detidos por suspeita de incêndio florestal

Entornointeligente.com /

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disse este domingo que este ano já foram detidos 119 suspeitos do crime de incêndio florestal, salientando o trabalho de fiscalização e inspeção.

«Tínhamos 119 detidos, quer pela Guarda Nacional Republicana, quer pela Polícia Judiciária», declarou José Luís Carneiro, na Batalha (Leiria), após a sessão solene do Dia do Município, citando dados que se reportam a sexta-feira.

Segundo o governante, outras «investigações estão em curso, para detetar as causas de outros incêndios, e poderão vir a culminar noutras detenções».

Subscrever O ministro garantiu que este ano o Governo reforçou muito «os mecanismos de fiscalização e de vigilância» e que «esse trabalho de fiscalização e de inspeção» foi intensificado «numa articulação da Guarda Nacional Republicana com a própria Força Aérea, com vigilância aérea articulada com os 230 postos de vigia fixos e, depois, também a própria videovigilância que está colocada para serviço à floresta».

«E todos esses meios se articularam para termos, este ano, uma taxa de detenção que está já muito mais acima do dobro daquilo que foi a taxa de detenção nos anos anteriores», adiantou, considerando que tal «mostra também a eficácia do sistema no combate aos incendiários».

