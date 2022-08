Este actor se une al reparto de ‘The Boys’

Entornointeligente.com /

Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead, Supernatural) se ha unido al reparto de la cuarta temporada de The Boys de Amazon como estrella invitada recurrente. Los detalles sobre el personaje que interpretará permanecen en secreto.

Su trabajo en la serie reunirá a Morgan con el creador de Supernatural, Eric Kripke, que es el showrunner de The Boys. Durante su estancia en la serie de CW interpretó a John Winchester de forma recurrente.

Kripke habló recientemente sobre sus intentos de asegurar la participación de Morgan en la nueva temporada, diciendo a E! News: «Jeffrey Dean Morgan es un superfan de la serie, así que él y yo estamos hablando. Estamos tratando de resolver algo para la cuarta temporada. Todavía no hay nada cerrado, pero él y yo estamos hablando y enviando correos electrónicos para ver si podemos hacer que funcione con su apretada agenda. Así que mantente al tanto de eso».

A Morgan se le puede ver en The Walking Dead de AMC, que actualmente emite su undécima y última temporada. Tras la conclusión de la exitosa serie de zombis, Morgan retomará el papel del antagonista Negan en la próxima serie derivada Dead City que se estrenará en 2023.

Otros proyectos recientes son Friday Night in with The Morgans, que se estrenó en abril de 2020 en AMC. El programa de entrevistas fue producido y presentado por Morgan y su esposa, Hilarie Burton Morgan, y se filmó desde su casa en el norte del estado de Nueva York durante los primeros días de la pandemia de COVID-19.

Otros créditos en la pequeña pantalla incluyen Anatomía de Grey para ABC, Magic City en Starz y Weeds de Showtime.

En el ámbito cinematográfico, los créditos recientes incluyen Rampage, de Warner Brother, dirigida por Brad Peyton, junto a Dwayne Johnson y Naomie Harris; Walkaway Joe, junto a David Strathairn y bajo la dirección de Tom Wright; The Postcard Killings, con Famke Janssen, para el director Danis Tanovic; y la película de terror The Unholy, basada en la novela superventas de James Herbert, Shrine.

