Este abrigo del outlet de El Corte Inglés es la compra estrella de las alumnas avanzadas de la clase (como Alexa Chung)

Por suerte para las amantes de las prendas exteriores, la bajada de temperaturas ya se nota en varios puntos de nuestra geografía y poco a poco vamos rescatando piezas para cubrirnos durante las primeras horas del día y la noche.

Para las próximas semanas, no faltan las cazadoras vaqueras (las reinas del street style durante el complejo entretiempo) y las bikers de cuero, pero las compradoras expertas miran un poco más allá y ya están preparando su armario para el invierno.

En Trendencias Cinco abrigos de Massimo Dutti (algunos de rebajas) para conocer de antemano las tendencias otoño-invierno 2022/23 Nosotras formamos parte de este equipo. De este modo, nuestra mente ya piensa en botas, jerséis de punto grueso y abrigos. Con este objetivo en mente, resulta más fácil aprovechar ofertas de escándalo para sumar piezas top a nuestra colección por menos de lo que tenemos pensado.

Tras conocer varias tendencias de abrigos para la temporada otoño-invierno 2022/23 de la mano de los diseños de Massimo Dutti , toca recordar que los clásicos nunca mueren. Al ver el look de la imagen de Alexa Chung en la pasada edición de la Paris Fashion Week ocurrió algo: tuvimos claro que un abrigo de espiga no puede faltar esta temporada.

En Trendencias Cómo combinar una chaqueta vaquera en tus looks de entretiempo: siete ideas para triunfar Por este motivo, al ver un básico abrigo casi idéntico al de la it girl británica con un descuento del -80% en Primeriti , el outlet de El Corte Inglés , no hemos podido evitar caer en la tentación.

Abrigo de espiga en Primeriti. 149 euros , 29 euros.

Abrigo con algodón y lana de El Corte Inglés

PVP en Primeriti 29,00€ La principal diferencia entra ambos diseños recae en el largo . El modelo de Alexa Chung es de corte midi, mientras que el diseño de El Corte Inglés corta justo por encima de la rodilla. Por lo demás, hay pocos detalles que los separen. Eso sí, seguramente el abrigo de Chung no cuesta 29 euros (antes 149 euros) como el modelo que está disponible en varias tallas en Primeriti.

