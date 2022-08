Estatuto do SNS «dá a ideia de que o Governo não tem fio condutor», defende Bastonário

Entornointeligente.com /

O bastonário da Ordem dos Médicos disse esta segunda-feira que o estatuto do SNS, promulgado pelo Presidente da República, «dá a ideia de que o Governo não tem um fio condutor» para a saúde. Em declarações, Miguel Guimarães frisou que Marcelo Rebelo de Sousa «fez o que tinha a fazer» e concordou que o diploma deixa «quase tudo o que é importante por regulamentar».

«Dá a ideia de que o Governo não tem um fio condutor. Quer concentrar os serviços e dar mais autonomia às regiões, a nível local, quer que as Câmaras [Municipais] participem, mas, por outro lado, quer que exista alguém, centralmente, a controlar estas questões. Não bate a letra com a careta», apontou Miguel Guimarães.

O bastonário referia-se, concretamente, à «figura» da direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), prevista no diploma, a questão que «faz mais confusão às pessoas».

«Esta questão da direcção executiva do SNS, que obviamente é um órgão centralizador, vai contra tudo o que as pessoas têm andado a defender na área do SNS, nomeadamente a descentralização de competências, a autonomia que todos defendemos para as unidades de saúde», criticou.

Por isso, admitiu que «temos de esperar pela regulamentação» e deixou várias questões no ar sobre «o que vai ser o CEO [director executivo] do SNS» e «que funções» irá ter.

«Vai ter algumas das que a ministra tem actualmente? Vai ter as que têm as Administrações Regionais de Saúde? Vai ter uma parte das funções da ACSS [Administração Central do Sistema de Saúde]? E, se for, o que acontece a estas estruturas?», questionou Miguel Guimarães.

Perante as dúvidas, o bastonário da Ordem dos Médicos considerou que «esta direcção executiva é só uma forma de dizer-se que vai fazer-se alguma coisa sem se ter feito nada» e lembrou que «o SNS, o que está a precisar, é que se faça acontecer».

«A questão do estatuto do SNS não era absolutamente essencial para fazermos as reformas necessárias. Já podíamos ter avançado com reformas a nível hospitalar, ter privilegiado a constituição dos USF Modelo B e C para que todos os cidadãos tivessem acesso ao médico de família», exemplificou.

Face aos argumentos, Miguel Guimarães manifestou o desejo de que «isto [estatuto do SNS] corra bem», que «traga alguma coisa de novo», e prometeu estar «cá para cobrar» resultados ao Governo do primeiro-ministro António Costa. «Porque nós queremos um SNS com mais capacidade de resposta, que sirva realmente os portugueses e que não tenha estes abalos que tem tido», concluiu.

O Presidente da República promulgou esta segunda-feira o Estatuto do SNS, considerando que «seria incompreensível» retardá-lo, e instou o Governo a acelerar a sua regulamentação e clarificar os pontos ambíguos, sob pena de se perder «uma oportunidade única».

«A intenção tem aspectos positivos», sublinhou, mas o diploma do Governo «levanta dúvidas» em três aspectos «que importa ter em atenção»: «O tempo, a ideia da direcção executiva e a conjugação entre a centralização nessa direcção e as promessas de descentralização da saúde», refere a nota publicada na página da Presidência da República.

Com base nestes três pontos, o Presidente da República advertiu o executivo socialista para que «acelere a sua regulamentação, clarifique o que ficou por clarificar, encontre um enquadramento e estatuto que dê futuro à direcção executiva e conjugue os seus poderes com o objectivo da descentralização na saúde».

