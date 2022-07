Entornointeligente.com /

(ANSA) – MILANO, 31 LUG – Anche gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa stanno affrontando la fase di pieno esodo estivo, in questo fine settimana in cui molti hanno deciso di partire per le vacanze. Secondo le previsioni di Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, dal 29 luglio fino a domani 1 agosto, transiteranno complessivamente per gli scali milanesi 390 mila passeggeri, tra arrivi e partenze. (ANSA).

