Estas son las series más esperadas que se estrenarán en 2019

Si el 2018 fue un año sobrecargado con buenas series de TV y streaming para ver, este 2019 se visualiza que será aún mejor.

Entre las más esperadas en TV por cable están Juego de Tronos, Big Little Lies y Stranger Things. En Netflix, el público está a la espera de La Casa de Papel, The Crown y Orange is the new black, entre otras producciones.

En enero

Si bien la lista, que está representada a través de las fotografías, tiene estrenos en diferentes meses del año, adelantamos las que se podrán ver en enero.

El primer día será el estreno de la última temporada de Una serie de eventos desafortunados.

El 11 de enero debutará la primera temporada de la comedia Sex Education, que está protagonizada por Gillian Anderson (Los expedientes secretos X).

Una de las películas fuertes del mes será sin dudas Girl, del belga Lukas Dhont.

