Estas son las sensuales fotos de Dua Lipa en su cumpleaños 27

Este lunes, la exitosa cantante británica Dua Lipa cumple 27 años de edad en medio de su gira mundial Future Nostalgia .

En ese sentido, la intérprete de New Rules , One Kiss y Break My Heart no dudó en compartir sus acostumbradas fotos al mejor estilo «top model», a través de su cuenta en la red social Instagram junto al mensaje: Los 27 se sienten como el cielo ¡gracias por sus deseos de cumpleaños!.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa)

Anteriormente, la «showgirl» le dio la bienvenida a su semana de cumpleaños junto a sus amigas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa)

Dua Lipa Dua Lipa nació en Londres el 22 de agosto de 1995. Aunque en su niñez vivió en Kosovo, a los 15 años de edad regresó a Reino Unido, esta vez sin sus padres, para buscar una oportunidad en la música.

Según la artista, en el colegio de dijeron que no tenía talento para el canto. Sin embargo, duró varios años preparándose en este arte mientras trabajaba como camarera en un bar.

En 2013, Dua Lipa fue fichada por varios productores, y los últimos cuatro años se convirtió en una de las cantantes pop jóvenes más famosas del mundo.

