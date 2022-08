Estas son las carteras más costosas de la historia ¿Compraría alguna?

Entornointeligente.com /

Las carteras son un accesorio muy popular entre las mujeres , no solamente lo usan para llevar diferentes objetos como maquillaje, la billetera, etc. , sino que también les da un toque de finura y elegancia que describe a la perfección la esencia de la feminidad.

Las mujeres se inclinan por comprar una cartera que se ajuste a su estilo y sus necesidades . Por otro lado, hay otras que manejan un precio más alto de lo usual , pero esto no es un impedimento para quienes siempre quieren verse a la vanguardia . En La FM repasamos cuáles han sido las carteras más costosas en la historia.

Multicolored Prescription Pills Las gemelas Mary Kate y Ashley Olsen crearon su propia marca de moda, llamada The Row . Como parte de su colección lanzaron los Multicolored Prescription Pills , unos bolsos hechos de cocodrilo con diseños de muchos colores . Su valor es de 55.000 dólares .

Precious Rose Bag Este elegante bolso en forma de rosa es obra de la fallecida diseñadora húngaro-estadounidense Judith Leiber . Está hecho de 1.016 diamantes, 1.169 zafiros rosados y 800 turmalinas . Este diseño, único en el mundo, está avaluado en 92.000 dólares .

Lea También: Jorge Raush dio respuesta al porqué en los restaurantes caros sirven tan poquito Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Judith Leiber (@judithleiberny)

Matte Crocodile Uno de los bolsos más lujosos que ha lanzado la marca francesa Hermes es el Matte Crocodile Brikin Bag . Esta cartera está hecha de piel de cocodrilo y cuenta con incrustaciones de diamante , su precio es de 120.000 dólares .

Lea También: Top 5 de los mejores restaurantes de Santorini Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RatchaLeather (@ratchaleather)

Kusama Pumpkin Minaudiere Jewel Bag La reconocida marca francesa Louis Vuitton sacó al mercado el bolso Pumpkin Minaudiere . Este diseño, inspirado en la artista japonesa Yayoi Kusama , viene en forma de calabaza (de allí su nombre) y está hecho en resina negra y oro puro .

Su precio es de 133.430 dólares .

Lea También: Las cinco selecciones más caras del Mundial Qatar 2022 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Richard Dietrich (@richarddietrichiii)

Urban Satchel Bag Louis Vuitton tuvo otro diseño costoso y controvertido al mismo tiempo: el Urban Satchel Bag . Lo particular que tiene esta cartera es que está hecha de materiales reciclables y de restos de basura . Sin embargo, su precio es de 150.000 dólares .

Lea También: Las ciudades más caras del mundo Name something more fiat than this:

The Louis Vuitton Urban Satchel bag – $150,000 pic.twitter.com/mFR9oIRLRW

— Robert ₿reedlove (@Breedlove22) February 10, 2022

Cleopatra Bag La marca Lana Marks , fundada por la diseñadora del mismo nombre, tiene en su colección la Cleopatra Bag . Esta pequeña cartera está hecha con piel de cocodrilo y tiene más de 1500 diamantes revestidos de una placa de oro blanco de 18 quilates .

Esta marca saca estos bolsos una vez cada año y su precio está en 250.000 dólares .

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PRELOVED JOGJA & MANGO ORI (@jogjapreloved_21)

Vea también: Los mejores restaurantes del mundo ¿Se encuentran en Colombia?

Diamond Forever Otro de los grandes emporios de la moda es la marca francesa Coco Chanel . Esta sacó la cartera Diamond Forever ; hecha con piel de cocodrilo blanco , tiene una asa de oro blanco de 18 quilates y un cierre de oro decorado con 334 diamantes . Su precio es de 261.000 dólares .

Diamond Forever Classic bag.Piel de cocodrilo,oro blanco de 18k y la firma de 334 diamantes 261.000 dlls #shabbychic pic.twitter.com/pPiqdeVxJ3

— Elena H (@shabbychic_bin) October 27, 2014

Ginza Tanaka’s Birkin Bag Hermes se unió a la marca japonesa Ginza Tanaka para lanzar la Ginza Tanaka’s Birkin Bag . Viene con un diamante de ocho quilates que se puede desenganchar del bolso y usarlo como adorno ; además, está hecho totalmente en platino . Su valor es de 1.900.000 dólares .

Siguiendo con los Hermès de lujo, el ‘Ginza Tanak’s Birkin bag’, fue diseñado por el artista japonés Ginza Tanaka … https://t.co/QjobvxZ1Qm pic.twitter.com/6xVJaycCEX

— ForoDeMujer (@ForoDeMujer) May 24, 2017

Diamond-Studded Birkin Bag Hermes sacó al mercado el Diamond-Studded Birkin Bag. Tiene el mismo precio que el Ginza Tanaka’s Birkin Bag, está hecho con piel de cocodrilo bañada en oro y unas incrustaciones de diamantes en su diseño.

Otro Hermès que se suma a la lista es el ‘Gold Kelly’, un bolso que recibe su nombre de la princesa Gracia de Móna… https://t.co/uQWGgmprDB pic.twitter.com/chScyy50F6

— ForoDeMujer (@ForoDeMujer) June 13, 2017

Mouamad 1001 Nights Diamond Por último, el bolso más caro de toda la historia fue diseñado por Fred y Pascal Mouamad . El Mouamad 1001 Nights Diamond cuenta con más de 4.000 piedras preciosas y casi 5.000 diamantes incrustados . En su proceso de creación trabajaron diez artesanos y se emplearon más de 8.800 horas para diseñarlo.

Esta pequeña cartera está certificada por el Libro Guinness como la más cara de la historia, con un precio de 3.800.000 dólares .

El número uno del ranking mundial es el ‘1001 Nights Diamond Purse’ de la joyería Mouawad de Dubai. Hecho en oro d… https://t.co/lNkyQnPA2r pic.twitter.com/4Ui9kntrI0

— ForoDeMujer (@ForoDeMujer) June 27, 2017

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com