Estas son las cantidades de programas sociales en el Carnet de la Patria

El gobierno nacional actualizó las cantidades que ofrecerá en materia de protección social dentro de los programas del Carnet de la Patria.

Las cantidades se actualizaron en torno a los programas de Hogares de la Patria; Parto humanizado; Amamantamiento; José Gregorio Hernández; Bono de economía familiar; Agricultores populares; Promotores, formadores y facilitadores de Nacimientos Humanizados; elaborando madres y padres de las Casas de Alimentos, los comedores Mamá Rosa y los Centros de Recuperación Nutricional; Chamba Juvenil; y nosotros somos Venezuela

Estas son las nuevas cantidades que los beneficiarios recaudarán:

Hogares en la Patria 1 miembro: 34,000 Bs 2 miembros: 50,000 Bs 3 miembros: 75,000 Bs 4 miembros: 100,000 Bs 5 miembros: 125,000 Bs 6 o más miembros: 150,000 Bs

Otros programas:

Parto humanizado: 100,000 Bs Lactancia: 100,000 Bs José Gregorio Hernández: 60,000 Bs Bono de Economía Familiar: 60,000 Bs (asociado con el programa Homes of the Homeland que apoya a aquellos que, debido a su composición familiar o situación particular así lo requieren). Agricultores populares: 135,000 Bs Promotores, entrenadores y facilitadores del parto humanizado: 100,000 Bs Madres y padres que elaboran las Casas de alimentación, los comedores Mama Rosa y los Centros de recuperación nutricional: 100,000 Bs Juvenil Chamba: 60,000 B s Somos Venezuela: 60,000 Bs

