Estas son las bailarinas de Sfera que enamorarían a Carrie Bradshaw y que El Corte Inglés vende por menos de 20 euros

Mientras que muchos ultiman los preparativos para la vuelta al cole, otra gran parte de la población está preocupada por la temida rentrée . El retorno a la oficina es una realidad que se da de bruces en nuestra cara y el querer lograr estilismos cómodos, elegantes y sencillos puede convertirse en una prioridad. Después de que Lidl nos mostrase una de las sillas giratorias más cómodas y económicas del mercado , ahora nuestra preocupación se centra en nuestros pies. Sfera se marca un Carrie Bradshaw y presenta unas bailarinas inspiradas en el famoso diseño de Manolo Blahnik que (por suerte para nosotras) están disponibles en El Corte Inglés .

En Trendencias La camisa blanca más cool del momento la firma Sfera y es genial para crear looks románticos No son unos Manolo Blahnik, son Sfera (y muy económicos) Si eres fan de Sexo en Nueva York y fuiste de las primeras en zamparte ‘And just like that’ -la secuela que se estrenó hace unos meses en HBO Max -, sabrás que uno de los zapatos más icónicos de Carrie Bradshaw fueron el modelo Hangisi de Manolo Blahnik en satén de color azul eléctrico. De tacón y con un gran broche en la puntera, éstos están disponibles en una infinidad de colores (y altura del tacón) y a la venta por 1.001 euros .

Posiblemente una de las pedidas de mano más épicas de la historia de la televisión Diseño Hangisi en azul eléctrico.

PVP en Luisaviaroma 1.001,00€ Ahora Sfera quiere conquistar a todas las fans de la serie y lanza unas bailarinas que lo reúnen todo para ser las favoritas de muchas fashion victims. Planas, de satén rojo y con un broche muy parecido al de las originales, este calzado llega con la intención de vestir todos nuestros looks de oficina.

Sin embargo, este diseños se convierte en uno de los más versátiles del momento: ya sea con falda, bermudas, vestido o vaqueros, estas bailarinas quieren hacernos brillar. La intensidad de su color rojo convertirán nuestros pies en los auténticos protagonistas, aportando elegancia y distinción.

Disponibles en El Corte Inglés, este diseño está a la venta por 19,99 euros . Sin embargo su diseño también nos puede recordar (y mucho) a los míticos Roger Vivier .

Bailarina tipo joya.

PVP en El Corte Inglés 19,99€ De color verde.

PVP en Luisaviaroma 1.600,00€ Nota: algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Fotos | Sfera, Sexo en Nueva York

LINK ORIGINAL: Trendencias

