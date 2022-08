Estas sandalias de tacón sensato son una compra inteligente en las rebajas de El Corte Inglés y tenemos cinco motivos de peso

Entornointeligente.com /

Si hay algo que nos encanta de las rebajas es ver cómo piezas que merecen la pena bajan de precio. Por ejemplo, podemos hablar de un bolso capazo de Cortefiel que ya está en nuestro armario o de un vestido de flores de Springfield que nos salvará todo el verano. Ahora, en cambio, venimos a dejar claro que unas sandalias de tacón sensato son todo lo que necesitamos para apostar por el estilo sin renunciar a la comodidad.

Vamos a decir adiós al calzado incómodo con el que no podemos dar ni un paso, las tendencias abrazan el bienestar de nuestros (con plataformas XXL sandalias tipo Birkenstock) y nosotras estamos mega felices con este fenómeno.

En Trendencias Las sandalias más 'cool' de la primavera-verano 2022 que serán tendencia según Instagram Si eres fan de los tacones «tradicionales», pero no eres experta en caminar durante horas y horas en las alturas, en las rebajas de El Corte Inglés hemos fichado unas sandalias de Alohas que prometen ser nuestro amor de verano y te contamos el por qué.

Están hechas de piel Primera razón: el material. Estas sandalias están realizadas en piel vacuna , así que si las cuidamos correctamente nos pueden acompañar durante un sinfín de temporadas.

Sandalias de Alohas en El Corte Inglés. 130 euros , 104 euros.

Sandalias de tacón de mujer en piel naranja con tiras finas

PVP en El Corte Inglés 104,00€ El tacón de siete centímetros es ancho y aporta estabilidad No puede faltar una referencia a la altura que ofrecen. En este caso, hablamos de un tacón de 7 cm que, al ser en formato ancho y cuadrado, resulta cómodo y estable para caminar por la ciudad sin problemas.

El color combina con todo Según leemos en El Corte Inglés, son de color naranja, pero nosotras diríamos que (según las imágenes) está en un punto medio entre el naranja y el camel . Así, tenemos entre manos una sandalia que podemos vestir con blanco, negro o cualquier tonalidad de marrón.

En Trendencias Las que saben de moda no tiene dudas: las sandalias fucsia son un must y este diseño de Parfois lo confirma Son ‘made in Spain’ Importante no, importantísimo: este modelo tiene el sello ‘made in Spain’. Alohas apunta en su web que sus «zapatos se han producido en la región costera de Alicante, España». Apostar por una fabricación de proximidad siempre es un plus .

Están a buen precio en El Corte Inglés Finalmente, hacemos referencia al precio. En el remate final de las rebajas de El Corte Inglés, estas sandalias bajan de los 130 euros a los 104 euros . Una inversión que puede resultar todo un éxito.

Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias Fotos | Imaxtree, El Corte Ingl´es

