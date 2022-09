Estas mascarillas de aguacate poseen beneficios para la cara y el cabello

Entornointeligente.com /

El aguacate ha cobrado cada vez mayor fama. Ya sea porque es un alimento con una gran cantidad de calorías, o por su sabor que atrae a conocidos y a extraños a una mesa para degustar junto a una salsa o a algún otro tipo de preparado especial con él. Son muchos los platos que consagran a este mantequilloso fruto, que se encarga de elevar el colesterol bueno y reducir el malo. Una arepa, por ejemplo, puede contar con varias rodajas, casi siempre acompañadas de un añadido como queso rayado y el jugo natural. Sin embargo, su uso más extendido es quizás la típica guasacaca, que bien pueda aparecer en cualquier reunión entre amigos o familiares para amenizar junto a unos pasapalos. A todas estas, se puede decir que el aguacate, al igual que el pescado y el aceite de oliva, representa una de esas fuentes de nutrición con grasas insaturadas, que en general solo traen beneficios al organismo. Claro que esto solo aplica en su consumo moderado, ya que de forma desproporcionada puede ayudar al sobrepeso. En todo caso, durante los eternos banquetes y coloquios de los venezolanos no se descarta en la mesa alguno, sin importar su presentación mientras ya se encuentre fresco y listo para comer. Pero ahora también se sabe que hay otros motivos para celebrar al aguacate. Y es que las maravillas que este fruto hace en el ramo de la belleza no se quedan atrás, algo que puede ahorrar la inversión en ciertos tipos de tratamientos muy costosos. En un caso más específico, tiene efectos que ayudan a la piel y al cabello, esto gracias a un conjunto de vitaminas como C, B, D y E. Beneficios para el rostro Gracias a la gran cantidad de ácidos grasos, el aguacate humecta todo tipo de pieles a profundidad, especialmente aquellas que son muy secas, apagadas o que sufren de descamación. Por lo que se afirma que ilumina más el rostro, trayendo un mayor resalte de las zonas que reciben o están expuestas a la luz. Además, el ácido oleico en su contenido elimina las células muertas y unifica la textura facial. También retrasa el envejecimiento facial, y todos los signos de la edad como líneas, manchitas o arrugas. Ya que éstas pueden prevenirse con una buena dosis de consumo y mascarillas de aguacate. Esto se debe a que la fruta es fuente de vitamina E, la cual funciona como un poderoso antioxidante para combatir los radicales libres y revitalizar las células. Además controla el acné, ya que esta fruta verde y cremosa posee propiedades antiinflamatorias, así como vitamina C y K que luchan contra las bacterias que causan dicho mal cutáneo. Por eso, al combinarse en las mascarillas con otros ingredientes que complementan sus efectos -como el limón que es astringente-, logra ser un gran remedio para erradicar granitos y espinillas. Beneficios para el cabello Repara las puntas abiertas. Gracias a esos nutrientes del aguacate que tienen la capacidad de sellar las cutículas del cabello para retener la humedad y acabar con la molesta orzuela. Además, al conservar la cantidad de agua en las fibras capilares, el frizz desaparece y el pelo se vuelve más manejable. De igual manera, el aguacate estimula el crecimiento del pelo. Y esto si se está en busca de una melena extra-larga, es ideal. Es aconsejable su uso para fortalecer cualquier tipo de melena, evitar el quiebre y prevenir la caída, gracias a sus proteínas vegetales. Así pues, sus vitaminas y minerales consiguen activar la circulación en los folículos capilares para favorecer el crecimiento. Por último, se puede añadir que aporta suavidad y brillo. Los óleos naturales del aguacate funcionan como un acondicionador capilar para suavizar, rejuvenecer y proveer de un brillo saludable a la cabellera. Lo mejor, es que su uso es ideal para todo tipo de peinados, desde el más maltratado hasta las que sólo necesitan un poco de luz. Mascarilla de aguacate para humectar y reafirmar la cara En un recipiente coloca un aguacate, una cucharada de miel y una clara de huevo a punto de turrón y mezcla con movimientos envolventes. Luego, distribuye la pasta en toda la cara (después de la limpieza), permite que los activos penetren durante 20 minutos y enjuaga con agua tibia. Mascarilla de aguacate para restaurar y hacer crecer el cabello Machaca la pulpa de un aguacate y agrega dos cucharadas de aloe vera y una cucharada de aceite de coco en estado tibio. Aplica en todo el pelo húmedo después del champú, deja actuar durante 25 minutos con una toalla caliente en la cabeza y retira con abundante agua. Por último, coloca un acondicionador para que todas las propiedades se conserven en las cutículas. Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/HWyKZ9dACBI9Tl0joLIRVu

