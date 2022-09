Estas espectaculares imágenes en 8K muestran al Titanic como nunca se había visto

Entornointeligente.com /

(CNN) — Ahora contamos con nuevas imágenes que muestran el naufragio del RMS Titanic como nunca antes se había visto: en calidad 8K, la mayor resolución de pantalla disponible actualmente.

Se trata de una resolución horizontal de 8.000 pixeles, es decir, el doble de nitidez que una televisión 4K. Y significa que hay un nivel de detalle y color sin precedentes en esta última exploración del naufragio de 110 años.

El video fue capturado por OceanGate Expeditions en su visita al naufragio, que se encuentra a 3,8 kilómetros bajo la superficie del Atlántico Norte, a unas 400 millas náuticas de Terranova, Canadá.

OceanGate realiza expediciones al naufragio del Titanic con tripulaciones de expertos en buceo sumergible, historiadores del Titanic y científicos investigadores, junto con «especialistas en misiones civiles» que pagan US$ 250.000 por el privilegio de ser una de las pocas personas que han visto de primera mano el último lugar de descanso del legendario barco.

«El asombroso detalle de las imágenes en 8K ayudará a nuestro equipo de científicos y arqueólogos marítimos a caracterizar la decadencia del Titanic con mayor precisión a medida que capturemos nuevas imágenes en 2023 y más adelante», dijo Stockton Rush, presidente de OceanGate Expeditions, en un comunicado de prensa. Lo que es aún más notable, añadió, son «los colores fenomenales».

Una nitidez como nunca Las imágenes recién publicadas se abren con una panorámica de la proa del Titanic, que se hundió después de que el transatlántico británico chocara con un iceberg en la noche del 15 de abril de 1912.

Ahora son visibles rasgos del barco, como el nombre del fabricante del ancla, Noah Hingley & Sons Ltd, en el ancla de babor. «Llevo décadas estudiando el naufragio y he realizado múltiples inmersiones, y no recuerdo haber visto ninguna otra imagen que muestre este nivel de detalle», dijo Rory Golden, experto en el Titanic de OceanGate Expeditions y veterano buceador del Titanic, en el comunicado.

Las luces verdes que se ven en el ancla de babor cuando la cámara se desplaza son del sistema de escala láser, explicó Paul Henry Nargeolet, veterano piloto del sumergible Nautile y buceador del Titanic. «Este sistema nos permite determinar con precisión el tamaño de los objetos […] La distancia entre las dos luces verdes es de 10 centímetros».

El sumergible de cinco personas llamado Titán realiza su descenso en 2021. Crédito: OceanGate

«Al principio del video se puede ver la grúa utilizada para desplegar el enorme ancla de 15 toneladas que todavía se encuentra en la cubierta del naufragio y el grillete que originalmente estaba unido al mástil principal que ahora se ha derrumbado», explicó también Nargelot.

Más adelante en el video vemos tres estructuras redondas a lo largo de la barandilla interior. Se trata, según Nargelot, de los tres pasacables que en su día alimentaban las cuerdas de atraque a los bolardos en tierra para asegurar el buque de 269 metros cuando estaba en puerto.

Las imágenes también muestran el primero de los dos cascos del Titanic, su enorme cadena de anclaje (cada eslabón pesa alrededor de 90,7 kilos), la primera de las seis bodegas de carga del Titanic y los cabrestantes de bronce del buque.

Por encima de la superficie en la Expedición Titanic 2022 de OceanGate. Crédito: OceanGate

Daños silenciosos También hay pruebas sustanciales de deterioro donde parte de la barandilla del buque ya se ha derrumbado y desprendido.

«Uno de los clips más sorprendentes muestra una de las calderas de un solo extremo que cayó al fondo del océano cuando el Titanic se partió en dos. En particular, fue una de las calderas de un solo extremo la que se vio por primera vez cuando se identificaron los restos del Titanic en 1985», dijo Golden.

«Al comparar las imágenes de la expedición de 2021, observamos ligeros cambios en algunas zonas del naufragio», dijo Rush. «Nuestro equipo científico revisará las imágenes 8K, 4K y otras capturadas durante la Expedición Titanic 2022 para detectar cualquier cambio».

El naufragio extraordinario se está deteriorando a un ritmo rápido. El agua salada y la presión del mar han ido causando daños silenciosamente durante el último siglo y más, mientras que los microbios corroen el casco de acero, creando miles de rustículos, esas formaciones oxidadas de color verde anaranjado que cuelgan del Titanic cual témpanos de hielo. Algunas estimaciones dicen que el barco desaparecerá en cuestión de décadas.

El interior de Titán no tiene mucho espacio. Crédito: OceanGate

OceanGate Expeditions espera que las nuevas imágenes ayuden a determinar el ritmo actual de deterioro del transatlántico, ya que las futuras expediciones capturarán más imágenes que podrán compararse año tras año.

El video también debería ayudar a los científicos a identificar las especies que se observan en el Titanic y sus alrededores, mientras que los arqueólogos podrán documentar el naufragio y los escombros con mayor detalle.

Ya están abiertas las plazas para la expedición de 2023, que partirá de Terranova en mayo del año que viene. Los que partan hacia las profundidades serán uno de los doscientos o trescientos que han realizado el viaje, menos personas de las que han viajado al espacio.

Los aspirantes a la misión de 10 días (ocho de ellos en el mar) pueden ponerse en contacto con OceanGate para hablar de las cualificaciones, la disponibilidad y el precio de un cuarto de millón.

