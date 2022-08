«Estar a más de 24 grados empeora los síntomas»

Entornointeligente.com /

La entrada en vigor del Plan de Choque de Ahorro y Gestión Energética en Climatización para reducir el consumo de energía está levantando polémica, y no solo entre políticos y comerciantes, también entre determinados enfermos crónicos. Y es que la norma que obliga a que los edificios administrativos, recintos públicos y comercios estén a una temperatura máxima de 27 grados en verano y 19 grados en invierno no ha sido bien recibida por los pacientes de EPOC, que necesitan una temperatura estable y no muy alta para no empeorar sus síntomas.

Según nos contó Nicole Hass, portavoz de APEPOC, Asociación de Pacientes con EPOC, «nuestros pacientes necesitan temperaturas estables. No deben -y lo saben- exponerse a temperaturas superiores a 23º, 24 grados como mucho, porque conlleva mayor morbilidad, un aumento de los síntomas y un incremento del consumo de medicamentos de rescate. Tanto las personas con EPOC como sus profesionales de la salud consideran la temperatura como una posible causa del empeoramiento de los síntomas», asegura.

Pedimos comunicación, empatía y comprensión de nuestras necesidades

Qué síntomas empeoran Según la evidencia científica que encontramos en estudios como este sobre el impacto de las temperaturas en los pacientes con EPOC, las temperaturas calientes y frías pueden afectar los síntomas de una persona que vive con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), «las personas expuestas a temperaturas más altas tenían más probabilidades de encontrar que sus síntomas respiratorios empeoraban», aunque no hace falta que ningún estudio lo demuestre, pues los propios pacientes son muy conscientes de ello. «No puedo estar en un sitio cerrado, ya sea farmacia, tienda o centro comercial, a 27 º», se queja María Martin, coordinadora de APEPOC de Madrid.

