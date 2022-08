Estampida en un templo hindú de India dejó al menos tres muertos (Video)

Entornointeligente.com /

Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este lunes en una estampida durante una celebración en un templo hindú situado en una aldea del estado de Rajastán, en el norte de la India.

El incidente ocurrió alrededor de las 5.00 horas (23.30 GMT del domingo) en el templo hindú Khatu Shyam, en el distrito Sikar de Rajastán cuando, al abrirse las puertas, cientos de peregrinos comenzaron a empujarse para entrar en el recinto, indicó a Efe un oficial de policía de la localidad, S. Ramchandra.

El gran número de personas se había reunido desde las primeras horas debido a «Ekadasi», o el día 11 del calendario lunar, considerado como un día auspicioso para los hindúes.

Los tres fallecidos son mujeres, y otras cuatro personas que sufrieron lesiones leves durante el incidente fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Horrific scenes from Khatu Shyam ji mandir complex in Sikar, Rajasthan.

Three lives lost to stampede/poor management, given that massive crowds are expected during this period. #KhatuShyamJi #stampede pic.twitter.com/Z6EX4OGYu0

— Ashish Pareek ?? (@pareektweets) August 8, 2022

De momento «no está claro lo que pasó en el templo. Oficiales de policía se encuentran en el lugar investigando el incidente» y manteniendo la situación bajo control, dijo Ramchandra.

Según varios medios de comunicación indios, la estampida se produjo después de que una mujer que se encontraba entre la multitud se desmayara y cayera al suelo, lo que provocó la caída de las personas que venían detrás de ella.

El jefe de Gobierno de Rajastán, Ashok Gehlot, confirmó también la muerte de las mujeres y aseguró que «el accidente en Shri Khatu Shyam Ji Mandir será investigado» por las autoridades locales, indicó en un mensaje en Twitter.

Las estampidas son relativamente frecuentes en la India, especialmente durante celebraciones religiosas, debido a la gran cantidad de personas que acuden a estos eventos y las pocas medidas de seguridad para el control de las multitudes.

A principios del año al menos doce personas murieron y otras 13 resultaron herida tras una estampida en un templo hindú en la región de Jammu y Cachemira, en el norte del país.

Una de las peores tragedias de este tipo tuvo lugar el 25 de enero de 2005, cuando al menos 258 personas murieron durante una peregrinación hindú en el estado occidental de Maharashtra.

