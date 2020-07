‘Estamos unidos, Bale, James y todos’: Zinedine Zidane

“Los jugadores, cuando llegan aquí, saben la historia de este club, lo que es, lo que quiere, la ambición que tenemos siempre. Lo particular de ahora es que después del confinamiento, cuando volvimos a trabajar, después de quedarse en casa casi tres meses, los jugadores querían hacer cosas grandes” , señaló el técnico sobre el hambre que han mostrado sus chicos en los últimos partidos. (Le puede interesar: Padrastro de James Rodríguez sale en su defensa) “Se veía en los entrenamientos. Se veía en los partidos, pero yo les veo en los entrenamientos: entrenaban fenomenal, querían quedarse después a hacer cosas y eso te dice todo”, añadió

Entornointeligente.com /

“Los jugadores quieren lograr grandes cosas”, aseguró el entrenador francés del Real Madrid Zinedine Zidane , este miércoles en una conferencia de prensa, en la víspera del duelo ante el Villarreal de la 37ª jornada, en el que una victoria blanca supondrá su 34º título de Liga.

“Los jugadores, cuando llegan aquí, saben la historia de este club, lo que es, lo que quiere, la ambición que tenemos siempre. Lo particular de ahora es que después del confinamiento, cuando volvimos a trabajar, después de quedarse en casa casi tres meses, los jugadores querían hacer cosas grandes” , señaló el técnico sobre el hambre que han mostrado sus chicos en los últimos partidos.

(Le puede interesar: Padrastro de James Rodríguez sale en su defensa)

“Se veía en los entrenamientos. Se veía en los partidos, pero yo les veo en los entrenamientos: entrenaban fenomenal, querían quedarse después a hacer cosas y eso te dice todo”, añadió.

Estamos aquí para una cosa: pensar en el partido de mañana y ganarlo

FACEBOOK TWITTER Con seis puntos por disputarse y cuatro de ventaja sobre el Barcelona, segundo clasificado, al equipo blanco también le bastaría con hacer lo mismo que los azulgranas, que se enfrentan al Osasuna (11º), para hacerse con el trofeo.

“No firmaría dos empates. No es que prefiera o no, es que estamos aquí para una cosa: pensar en el partido de mañana y ganarlo. Es lo que nos motiva. Nos preparamos para eso”, dijo.

(En otras noticias: Lo que se sabe sobre la vacuna para covid-19 que entra a fase fina l)

También hubo tiempo para que Zidane fuera consultado por los casos más polémicos de la temporada, Bale y James. Concretamente le consultaron sobre la influencia de la situación del galés en el vestuario, y dijo:

“Madre mía, macho, la pregunta. Pensamos en el partido de mañana, y Gareth lo mismo. Es uno de los nuestros. Intentas meter cosas en nosotros, pero no vas a poder. Estamos unidos, pensamos lo mismo, exactamente lo mismo. Él, James y todos”.

Zidane además se refirió a lo que supondría ganar la ‘Liga del coronavirus’: “Pensamos en nuestra afición porque hay mucha gente que lo pasó mal y lo sigue pasando mal. El fútbol es una manera de olvidar un poco el día a día. Lo que queremos nosotros es conseguir cosas para esa gente que no puede venir a los partidos”.

Entre los nombres propios, Zidane habló del belga Eden Hazard, con problemas en las últimas semanas en el tobillo derecho, que se fracturó en diciembre y de nuevo en febrero. “Va mejor, se siente bien. Se entrena con nosotros. El dolor que tenía hace unos días ha desaparecido y eso es bueno para nosotros. Lo esencial es que se sienta perfecto”, señaló.

(Lea además: Wuilker Faríñez da positivo para covid-19)

Tras el final de Liga, el Real Madrid se centrará en la resolución de la Liga de Campeones, en agosto con una ‘Final 8’; a un partido desde cuartos, a puerta cerrada y en Lisboa. Antes deberá remontar en Manchester el 2-1 que logró el City en la ida de octavos.

AFP Y DEPORTES

Descarga la app El Tiempo Noticias de Colombia y el mundo al instante: Personaliza, descubre e infórmate.

CONOCE MÁS Empodera tu conocimiento Día sin IVA 08:45 a.m. En tercer día sin IVA, comerciantes esperaban 60 % menos en ventas Iván Duque 08:34 a.m. ‘Con el día sin IVA este domingo no íbamos a tener el mismo impacto’ Gobierno 08:27 a.m. Duque pone fin a la controversia y aplaza Día sin IVA Escuela General Santan 08:12 a.m. Así infiltraron a ‘Jesús’, cerebro del ataque a la Escuela Santander Nuestro Mundo Colombia Internacional Bogotá Medellín Cali Barranquilla Más Ciudades Latinoamérica Venezuela EEUU y Canadá Europa África Medio Oriente Asia Más Regiones Atlántico 08:47 a.m. Festival de la Arepa de Huevo llegará a casa, el fin de semana En Atlántico, las cocineras de Luruaco están listas para preparar con …

Coronavirus en Colombia 08:44 a.m. Las capitales con cifras en ‘rojo’ por ocupación de camas de UCI Varias capitales se declararon en alerta. …

Medellín 08:00 a.m. Evalúan aplazar Feria de las Flores por aumento de casos de covid-19 Fiesta 07:55 a.m. Dj, licor y vestigios de droga sintética en rumba descubierta en Cali Barranquilla 07:29 a.m. Herido estudiante de la Uniatlántico por robarle un celular Horóscopo Encuentra acá todos los signos del zodiaco. Tenemos para ti consejos de amor, finanzas y muchas cosas más.

Crucigrama Pon a prueba tus conocimientos con el crucigrama de EL TIEMPO

Ponte al día Lo más visto 08:05 a.m. Iván Duque Presidente Duque aplaza el tercer día sin IVA 08:26 a.m. Covid-19 Claudia López agradeció al presidente Duque aplazar día sin IVA 08:28 a.m. Coronavirus Lo que se sabe sobre la vacuna para covid-19 que entra a fase final 08:24 a.m. Día sin IVA ¿Por qué el Gobierno decidió aplazar el día sin IVA? 07:58 a.m. Human Rights Watch Las brutales medidas contra el covid-19 que imponen Eln y disidencias Coronavirus 08:28 a.m. Lo que se sabe sobre la vacuna para covid-19 que entra a fase final Iván Duque 08:05 a.m. Presidente Duque aplaza el tercer día sin IVA Cúcuta 05:53 p.m. Vergonzosa respuesta de un cucuteño sin tapabocas que niega al covid Coronavirus 12:06 a.m. El ‘probador de jugos’ y las ‘colombianadas’ que indignan al país Human Rights Watch 07:58 a.m. Las brutales medidas contra el covid-19 que imponen Eln y disidencias

Entornointeligente.com