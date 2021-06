¿Estamos saliendo de la crisis o seguimos peor?

Entornointeligente.com / I Mucha gente me pregunta si estamos por salir de la crisis y si esto tiene solución o seguirá peor. Es una pregunta recurrente en los conversatorios con vecinos, en la bodega, la cola de la gasolina, el mercado, las busetas y en fin, la gente siente temor por la terrible situación económica y la agudización de la misma con mayor desempleo, pobreza, bajos salarios, y pocas oportunidades.

II Venezuela vive una aguda crisis económica que tiene su expresión concreta en una economía enferma, los ingresos petroleros se vinieron al piso desde hace 4 años, estamos en el peor momento para la vida de la República.

Las terribles sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea han deteriorado, agravado esa crisis. Estamos en un momento difícil. La pregunta de que si es posible o no superar este mal momento, sigue pertinente.

III Creo que si es posible superar este momento económico y político. Sin embargo eso pasa por reconstruir las bases Morales, económicas y políticas de este país. Venezuela no volverá a ser rica con la mayoría de la población pobres. Venezuela no puede seguir alimentando las arcas de banqueros pillos, políticos corruptos, padres irresponsables, jueces que no hacen justicia, policías ladrones y comerciantes inescrupulosos. Pasa por reconstruir la economía y recuperar la producción de la pequeña y mediana empresa, los nuevos emprendimientos, la pequeña empresa familiar y la agricultura.

IV La recuperación pasa también por que cese la agresión imperialista contra la economía. La devolución de los activos robados en el extranjero y el dinero depositado en bancos extranjeros. Nadie puede aspirar que el gobierno supere la crisis sin que se frene la agresión imperialista. Es fundamental este tema. La soberanía del país no se puede negociar ni la independencia.

V Creo que se pueden mejorar las condiciones económicas y sociales, sólo si el gobierno nacional y la población hacen un pacto de salvación nacional basado en la recuperación económica, mejores salarios, recuperar la producción, frenar la inflación, combate a la corrupción política, policial y judicial. Sin esos aspectos será difícil salir del laberinto.

Notas de Cierre 1. La Comisión de política interior de la Asamblea Nacional sacó el hacha con el tema judicial y penitenciario y anda poniendo orden en diferentes penales. Enhorabuena porque jueces y fiscales se han convertido en un problema para el Estado venezolano y el gobierno de Maduro. No deciden conforme a derecho, estimulan el retardo procesal y la corrupción. Hay que reestructurar y transformar el sistema judicial. Una nueva constitucionalidad y una justicia socialista y humanista hace falta.

2. El Psuv hará elecciones internas el 27 de julio para escoger candidatos para cargos públicos de elección popular. Es algo novedoso ojalá no genere más fracturas. Mucha gente valiosa, otros sin perfil, otros sin moral pero aspiran así es la democracia. Veremos!!

3. La alianza Tito( Ala Maduro), Marcano ( ala Maduro) Sergio Hernández ( ala Rangel) tiene mucha opción en las internas del Psuv. Rivero se queda en Caracas, Tito va a la gobernación, Marcano a la Alcaldía de Caroní y otros 8 Alcaldes irían en esta alianza. Justo no la tiene fácil. Que gane el que tenga mayoría y votos.

4. El Cicpc, el Faes, La Dgcim, el Sipeb, la GN, han practicado detenciones ilegales los últimos años en Guayana, simulación y falsos positivos, consecuencias: un gran número de presos que están esperando juicio, no tienen expectativa de condena pero les violan los derechos humanos. En Guaiparo, Vizcaíno, La PNB, Vista Hermosa un gentío espera juicio para irse en libertad, se espera un plan rápido para revisar , aperturar y liberar a un gentío.Es lo más justo…!!

