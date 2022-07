Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Carta pró-democracia Mega-Sena FATO ou FAKE UcconX 'Estamos reagindo devagar', diz Drauzio Varella sobre varíola dos macacos Em entrevista à GloboNews, médico pediu que o Ministério da Saúde tenha mais agilidade nas ações contra a doença, como conseguir vacinas. Por g1

30/07/2022 13h14 Atualizado 30/07/2022

«Nós estamos em um surto epidêmico», diz Dr. Drauzio Varella sobre a varíola dos macacos no Brasil

Drauzio Varella pediu mais agilidade do Ministério da Saúde em ações contra a varíola dos macacos, conhecida como monkeypox. Em entrevista à GloboNews neste sábado (30), o médico disse que a reação à doença está sendo lenta.

«Veja o que aconteceu no Brasil. A doença chegou em maio, nós já temos mais de 1.000 pessoas infectadas», disse. «Nós estamos num surto epidêmico e acho que estamos, pra variar, reagindo devagar».

Ele reforçou que o Brasil deve trabalhar para conseguir vacinas contra a varíola humana, que em 1980 foi declarada erradicada pela Organização Mundial da Saúde ( OMS ). Essas doses podem ser usadas contra a varíola dos macacos, que ainda não tem uma vacina específica.

«Essa varíola [dos macacos] é igual àquela [varíola humana]? Não, não é igual. Mas o vírus é muito parecido», explicou o médico.

O que se sabe sobre a vacinação contra a varíola dos macacos? Cronologia da varíola dos macacos: primeiro caso foi detectado em 1970

«O ministério tem que agir ativamente para conseguir vacina, as poucas que existem no mundo. E, como nós vimos para a Covid, nosso ministério não é muito ativo nessa área».

«É importante que a gente tenha vacina, que o ministério lute, que o país use toda a pressão internacional que puder para conseguir vacinas contra a monkeypox», continuou.

O Ministério da Saúde afirmou que «articula com a Organização Mundial da Saúde (OMS) as tratativas para aquisição da vacina monkeypox «.

A pasta também declarou que a OMS «coordena junto ao fabricante, de forma global, ampliar o acesso ao imunizante nos países com casos confirmados da doença».

Na sexta-feira (29), o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil . O paciente, um homem de 41 anos, estava internado em um hospital de Belo Horizonte e morreu na quinta-feira (28).

Qual o perfil dos infectados pela varíola dos macacos Veja como se proteger da doença

A recomendação da OMS é de que, onde há transmissão comunitária da monkeypox (como no Brasil), a vacinação deve ser direcionada a pessoas com alto risco de exposição à doença.

Os grupos incluem: homens gays, bissexuais e outros homens que fazem sexo com homens (HSH), profissionais de saúde lidando com casos suspeitos ou confirmados, alguns profissionais de laboratório e pessoas que fazem sexo com múltiplos parceiros.

Além da vacinação, as ações de combate ao vírus também incluem: comunicação de risco direcionada e envolvimento da comunidade, detecção e isolamento de casos, tratamento de suporte e rastreamento de contatos.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com