«Estamos en contacto regular con las familias», la Casa Blanca al corriente de estadounidenses presos en Venezuela

La Casa Blanca confirmó que mantiene conversaciones con los familiares de estadounidenses detenidos «sin razón» en Venezuela.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo el miércoles que la Administración Biden está pendiente de la suerte de los ciudadanos estadounidenses que se encuentran presos «sin razón» alguna en Venezuela, mientras busca vías para negociar su liberación con el gobierno de Nicolás Maduro.

«Estas conversaciones a veces toman tiempo, pero estamos en contacto regular con las familias y abogandos para buscar una ruta para volver a unir a estos individuos con sus familiares», dijo el director Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, a la Voz de América .

Juan González sobre estadounidenses detenidos en Venezuela

Las declaraciones de González aparecen cuando esta semana salió a la luz que el gobierno de Maduro ​ detuvo a tres estadounidenses más este año , lo que fue confirmado por un funcionario del departamento de Estado a la agencia AP ; éstos se suman a otros ocho que estaban encarcelados en Venezuela desde hace años.

Los nuevos detenidos están acusados de ingresar ilegalmente a Venezuela y de otros delitos no especificados, agregaron las fuentes.

También lea Solicitan «evacuación médica de emergencia» para estadounidense detenido en Venezuela Entre los casos más notorios aparecen los cinco exejecutivos de Citgo Petroleum , la filial estadounidense de la estatal petrolera venezolana PDVSA que fueran apresados durante un viaje de negocios a Caracas en noviembre de 2017 y luego acusados de corrupción.

«Regresar a americanos que han sido detenidos sin razón es una de las prioridades más altas que tenemos alrededor del mundo», aseguró González y agregó que el enviado especial Roger Carstens ha viajado «ya varias veces» a Caracas, como parte de las gestiones.

*El periodista de VOA, Jorge Agobian, desde Washington DC, contribuyó con este reporte. Parte de la información provino de la agencia AP.

