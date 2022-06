Estafas románticas online: destrozando corazones y carteras

Tras hacer clic en el enlace, puede que te pidan información personal o que se instale un malware o un ransomware en tu dispositivo. Presta atención a las ofertas: si parecen demasiado buenas para ser verdad, es muy probable que se trate de un fraude

Según el informe del FTC , en 2020 se perdieron 304 millones de dólares debido a estafas informáticas románticas, un 50% más que en 2019. Con la pandemia dejando nuestras vidas en pausa, muchas personas están buscando la manera de conocer el amor online. Sin embargo, las apps de citas online están llenas de bots y de hackers que, usando técnicas de ingeniería social, tratan de ganarse el corazón de sus víctimas en nombre del «amor».

Daniel Markuson, experto en privacidad digital en NordVPN , te ofrece consejos para protegerte y que no caigas víctima de las estafas románticas.

Sé consciente de los bots de Tinder

Los bots de Tinder son guiones escritos para imitar conversaciones humanas, pensados para enviar publicidad o estafar a los usuarios. Aunque los bots se están volviendo más sofisticados últimamente, suelen seguir ciertos patrones que, una vez identificados, pueden ayudarte a evitarlos.

Hay varias formas de identificar los bots de Tinder: responden inmediatamente, sus fotos parecen demasiado perfectas, su sección de biografía es algo sospechosa, y su perfil de Tinder no está vinculado a cuentas de redes sociales como Facebook o Instagram.

Haz una búsqueda de candidatos potenciales

Comprueba los perfiles de sus redes sociales para asegurarte de que sus números de teléfono, números de usuario y perfiles de redes sociales encajan con la información ofrecida por sus perfiles. Otra forma de comprobar perfiles falsos es hacer una búsqueda inversa de sus imágenes para ver si las fotos han sido reutilizadas o robadas.

«Los estafadores trabajan duro para ganarse la confianza de sus víctimas, así que puedes usar servicios de asistencia anti-estafas para ayudarte a exponerlos. Estos servicios hacen todo el análisis por ti, y te informan de si la persona que atrae tu atención es o no quien dice ser». Añade el experto en privacidad digital Daniel Markuson.

Confía en tu instinto

Normalmente, los estafadores de citas se interesan mucho por ti, muy rápidamente. Desconfía de los matches que te confiesan su amor tras una interacción muy breve.

Más sobre Facebook «Hay una estafa romántica clásica en la que los estafadores están dispuestos a viajar una gran distancia para conocerte, pero en el último minuto sus planes sufren un revés y te piden dinero para cubrir sus gastos de emergencia. Cuando recibe el dinero, el estafador desaparece inmediatamente», dice Daniel Markuson.

No hagas clic en ningún enlace ni oferta sospechosa

Como los enamorados suelen buscar buenas ofertas, los cibercriminales crean mensajes de phishing ofreciendo regalos populares como flores, chocolates, o incluso una estancia gratuita en un hotel.

Tras hacer clic en el enlace, puede que te pidan información personal o que se instale un malware o un ransomware en tu dispositivo. Presta atención a las ofertas: si parecen demasiado buenas para ser verdad, es muy probable que se trate de un fraude.

Ten cuidado al compartir imágenes personales

Los estafadores pueden usar cualquier material comprometedor para chantajearte después. Ten cuidado al enviar fotos personales: la extorsión es un riesgo creciente que amenaza a las víctimas con publicar sus fotos comprometedoras o vídeos de naturaleza sexual.

«Si has experimentado algún caso de sextorsión, no te enfrentes al criminal. En lugar de esto, reúne toda la información y evidencia, protege tus cuentas online, y envíalo todo al Centro de Ciberseguridad Nacional (NCSC) o a otras instituciones locales relevantes», aconseja Daniel Markuson.

Recuerda: siempre puedes rehusar chatear con una persona, tanto si es alguien real como si no, y, cuando percibas que están actuando de forma sospechosa, no tengas miedo de reportarlos. No facilites información personal, nunca entres en actividades financieras con tu match, y estarás a salvo en Tinder.

