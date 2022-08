Estafas online: cómo evitar caer en la trampa de los Sugar Daddy y Mommy

Entornointeligente.com /

En detalle, las personas adultas ofrecen amor y atención si , a cambio, se les ofrece plata u otros incentivos financieros . Su estrategia parte de los mensajes directos en cualquiera de las plataformas virtuales, ya sea Facebook o Instagram , por ejemplo. De esta manera es como intentarán ganarse tu confianza y, una vez caída la tentación, estos estafadores desaparecerán tan pronto como se envíe el dinero y esté en su poder.

Informate más Cómo usar WhatsApp desde un teléfono fijo Tantos hombres como mujeres se ven afectados por este tipo de prácticas virtuales . Algunas personas pueden tener una situación financiera difícil y los supuestos «Sugar», en realidad ciberdelincuentes , terminan causando mucho daño.

Sugar Daddy.jpg Características de los Sugar Daddy y Mommy Este tipo de estafa viene en una variedad de diferentes vectores de ataque, pero todos tienen el mismo proceso base y resultado. Si bien tiene distintas técnicas para obtener dinero, en general implica ciertos rasgos.

Promete una gran suma de plata, pero primero pide plata por adelantado. De hecho, le dice que está dispuesto a pagar cualquier factura que tenga o comprarle bienes caros Por alguna razón, el estafador necesita un pago del Sugar Baby antes de enviar el dinero

El argumento puede cambiar: algunos jugarán la carta del poder y dirán que el pequeño pago actúa como una «prueba de lealtad». Otros usarán una excusa como costo de transferencia u otros gastos involucrados en el envío del dinero. Por supuesto, el pago inicial no es por nada: es solo una estafa. Una vez que el estafador obtiene el dinero, desaparece sin enviar el dinero prometido.

En tanto, el pago de la verificación se realiza principalmente con tarjetas prepagas, como Google Play o Amazon Cards. Estos son métodos de pago que no se pueden reembolsar fácilmente.

Amor.jpg Cuáles son las precauciones para evitar ser estafado Tener cuidado con las pruebas de lealtad y el pedido de dinero de la otra persona No confiar instantáneamente en ningún dinero recibido. Si alguien te envía dinero, no actúes en consecuencia ni lo gastes de inmediato, especialmente si te pagó mediante cheque. Los estafadores tienen una forma de darte fondos temporales que pueden desaparecer en cualquier momento. No contestar mensajes de personas que no conocés. Si tenés dudas, mirá su perfil en redes sociales para ver si hay algo sospechoso al respecto. Ignorar cualquier mensaje que prometa dinero gratis. No dar los datos personales a extraños. No lo harías en persona, entonces, ¿por qué hacerlo en Internet? Hacer una investigación. Si deseás validar cualquier mensaje que recibas, hay muchos recursos de otras personas que se han encontrado con tipos similares de estafas. Lee foros y grupos en línea relevantes para obtener más información.

