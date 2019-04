Estafaba ofertando criptomonedas en Valencia y el Cicpc la capturó

Entornointeligente.com / La captura se realizó en la urbanización Los Colorados. Foto: Agencias Notitarde.- Funcionarios de la Subdelegación Valencia del Cicpc Carabobo capturaron a una mujer que se dedicaba a la estafa con la oferta de criptomonedas.

El comisario Douglas Rico informó que la presunta estafadora quedó identificada como Mylex Andreína Lanetti Borges (30).

La mujer se dedicaba a la estafa mediante la oferta de Bitcoins y Training.

El director del Cicpc indicó a través de su cuenta Twitter que la captura se realizó en la urbanización Los Colorados, parroquia San José del municipio Valencia. Los investigadores corroboraron que la sospechosa ofertaba criptomonedas.

Sobre el modo de operar, trascendió que una vez captadas sus víctimas les exigía el pago en divisas norteamericanas (dólares). Una vez recibido el dinero acordado la mujer no concretaba la entrega y ofrecía constantes excusas para la devolución del dinero. Obtenía beneficio económico en perjuicio de los afectados.

La detenida se encuentra a la orden de la Fiscalía 32° del Ministerio Público del estado Carabobo.

También te puede interesar: Asesinó a su abuela porque le reclamó el robo de un celular

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

LINK ORIGINAL: Notitarde

Entornointeligente.com