Estadounidenses con reclamos sociales en el Día de la Independencia

Entornointeligente.com /

La sociedad estadounidense mantiene también un reclamo cada vez más creciente por un mayor control de armas, en especial de los fusiles de asalto.

Este lunes se conmemora un aniversario más de la firma del Acta de la Independencia de Estados Unidos (EE.UU.), fecha que llega con varios reclamos sociales como son la lucha contra el racismo, un mayor control de armas, el derecho al aborto y acciones contra la inflación.

LEA TAMBIÉN:

Cedaw pide a EE.UU. respetar derecho de las mujeres al aborto

En la ciudad de Akron, en el estado de Ohio, las autoridades se vieron obligadas a cancelar las celebraciones de este lunes por el Día de la Independencia debido a las protestas que ocurren en la urbe, a raíz del asesinato de una persona afroamericana por parte de la policía.

Numerosos ciudadanos han salido a las calles de Akron desde el martes pasado después de enterarse de la muerte un día antes de Jayland Walker, quien fue acribillado en más de 60 ocasiones por ocho policías en un intento de detención por una infracción de tránsito.

His name is Jayland Walker. ⁣

⁣

8 Akron Ohio cops fired 90 bullets at him, hitting him 60 times throughout hie entire body.

⁣

The cops pulled him over for a TRAFFIC VIOLATION.

He was 25.

He was a @doordash driver.

HE WAS UNARMED.

HE WAS MURDERED. #JaylandWalker pic.twitter.com/CLqQtgx1ZQ

— Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) June 30, 2022 BLM El movimiento Black Lives Matter (BLM o en español Las vidas negras importan) se articuló dentro de la comunidad afroestadounidense en respuesta a los abusos policiales que de manera recurrente se producen contra las personas negras.

Uno mató 8 personas y lo capturaron vivo sin tirar un solo tiro.

El otro cometió una violación de transito y le metieron 60 tiros.

Adivine cuál es cual. #JaylandWalker #FuckThePolice pic.twitter.com/FRjhsngnz0

— Irving Mercedes (@IrvingMercedes) July 3, 2022 El BLM realiza periódicas manifestaciones a partir de 2013, tras la absolución de George Zimmerman, quien asesinó de un disparo de bala al adolescente afroamericano Trayvon Martin. Otros casos de relevancia han sido los de Eric Garner y George Floyd, asesinados en similares circunstancias.

Control de armas La sociedad estadounidense mantiene también un reclamo cada vez más creciente por un mayor control de armas, en especial de los fusiles de asalto.

De acuerdo con un reciente reporte de la organización no gubernamental estadounidense The Gun Violence Archive (GVA, por sus siglas en inglés), de enero pasado al 30 de junio de 2022 se han registrado 293 tiroteos masivos en 35 estados de EE.UU.

There have been 293 American mass shootings in 35 different states (and Washington D.C.) in the 179 days of 2022. https://t.co/CTud80aRaB pic.twitter.com/0ZdFMDR6TI

— The Gun Violence Archive (@GunDeaths) June 29, 2022 La indignación social ante los tiroteos sin control tuvo un nuevo máximo el 24 de mayo de 2022, cuando Salvador Rolando Ramos, de 18 años, ingresó a la Escuela Primaria Robb de la localidad de Uvalde, en Texas, y abrió fuego matando a 21 personas e hiriendo a otras 17, la mayoría eran niños.

Días después de esta nueva masacre, un grupo de senadores anunció la conformación de un acuerdo sobre una legislación de armas, que busca limitar el acceso de las mismas. En contraparte, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reiteró en un pronunciamiento el derecho ciudadano a la portación de armas.

Derecho al aborto El 24 de junio de 2022, la CSJ, dominada por magistrados conservadores, publicó su decisión de anular el histórico fallo Roe vs. Wade de 1973, el cual reconocía el derecho constitucional de las mujeres al aborto.

Este fallo generó que tanto en Washington D.C., la capital del país, y en otras ciudades estadounidenses las mujeres salieran a las calles a defender su derecho a la libre decisión de interrupción o no del embarazo.

EFE. «¡Mi cuerpo, mi decisión!», «¡Abortemos el Tribunal!», han sido, entre otras, las consignas emitidas por las mujeres durante las movilizaciones en reclamo de sus derechos.

Inflación En Estados Unidos, la inflación alcanzó en el mes de mayo de 2022 un 8.6 por ciento anual, según el índice de consumo CPI, lo que representa el máximo valor alcanzado desde diciembre de 1981, de acuerdo con datos del Departamento de Trabajo.

Uno de los sectores en los que se registra un mayor incremento es en el energético, en especial en las gasolinas, cuyos precios han tenido un ascenso cercano al 4.1 por ciento en mayo.

In the second of two posts on inflation, employment, and equitable growth, the authors discuss heterogeneity in inflation rates faced by different demographic groups during the rise in inflation in 2021-22. https://t.co/0VWwzLVxQs

— New York Fed (@NewYorkFed) June 30, 2022 Esta histórica inflación, no vista en más de 40 años, ha afectado en mayor proporción a la comunidad latinoamericana residente en EE.UU., de acuerdo con un informe de la Reserva Federal (FED, por su sigla en inglés) de Nueva York, con base en los hábitos de consumo de varias etnias del país.

De acuerdo con el ente, el incremento de precios para la comunidad latina se ubicó en mayo en 9.2 por ciento, siendo un 0.6 por ciento más que el índice de precios al consumo registrado en ese mes.

La segunda comunidad más afectada por la inflación en EE.UU. es la afroamericana, ya que la tasa de inflación se situó en 8.8 por ciento, representando un 0.2 por ciento por encima de la cifra general.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com