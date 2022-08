Estadounidense detenido en Venezuela habría intentado quitarse la vida, según defensora de DDHH

Entornointeligente.com /

Jerrel Lloyd Kenemore, un ciudadano estadounidense detenido en Venezuela habría intentado suicidarse en su celda ubicada en una de las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), denunció la defensora de derechos fundamentales Tamara Suju, directora ejecutiva de Casla Institute.

«Me llega información sobre intento de suicidio de uno de los rehenes norteamericanos, preso político de Maduro, Jerrel Lloyd Kenemore, quien atentó contra su vida utilizando una sábana en su celda, en la casa de los sueños del DGCIM el fin de semana», escribió en Twitter.

Según Suju, Kenemore ha sido víctima de «torturas psicológicas y tratos crueles, incomunicación prolongada en celda oscura y está siendo detenido como parte del plan criminal del régimen para intercambio, solo por ser estadounidense».

Citando a un portavoz del Departamento de Estado, la agencia The Associated Press informó el mes pasado que Kenemore, de 52 años, y otros dos estadounidenses fueron detenidos a principios de año, «acusados de cruzar ilegalmente a Venezuela y de otros delitos no especificados».

Esos tres estadounidenses se suman a ocho más que han permanecido encarcelados en Venezuela, entre ellos cinco exejecutivos de Citgo.

En junio, Matthew John Heath, un exmarine estadounidense acusado de «terrorismo» por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, intentó quitarse la vida también en su celda en la DGCIM, según denunciaron sus familiares.

Días después, una delegación de la Casa Blanca, integrada entre otros funcionarios por Rogers Carstens, enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, visitó Caracas para, según el presidente Nicolás Maduro, «dar «continuidad» a las conversaciones iniciadas en marzo, cuando una misión encabezada por Juan González, asesor del presidente Joe Biden visitó la capital venezolana para abordar aspectos de «seguridad energética».

Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, dijo que esa última visita estuvo centrada en la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en territorio venezolano y afirmó que Venezuela es uno de los países con mayor número de «norteamericanos secuestrados».

