Estados Unidos prepara más ayuda militar para Ucrania

A principios de semana, el presidente Joe Biden confirmó a los periodistas que enviará más artillería y ayuda a Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará el jueves sobre la invasión rusa de Ucrania, incluida la ayuda estadounidense para Kiev mientras su administración prepara otra ronda de asistencia de seguridad de alrededor de 800 millones de dólares.

Estados Unidos anunció un paquete de similar tamaño la semana pasada, y se espera que la nueva ayuda incluya más artillería, lo que probablemente será clave para los combates en la región oriental de Donbás. A principios de semana, Biden confirmó a los periodistas que enviará más artillería a Ucrania. «De los 3.500 millones de dólares que el Congreso otorgó para este año fiscal, hemos utilizado más de 2.400 millones de dólares para proporcionar a Ucrania el equipo militar y las capacidades que necesitan para defenderse», dijo un funcionario de alto rango en la administración de Biden a la Voz de América.

«Continuamos buscando asistencia de seguridad adicional que podamos proporcionar a Ucrania, y hay autoridades adicionales a las que podemos recurrir si es necesario», agregó. Los 3.5000 millones de dólares son parte de la Ley de Asignaciones Suplementarias de Ucrania de 13.6000 millones que el Congreso aprobó en marzo.

Guterres pide reunirse con Putin y Zelenskyy, por separado

0:00 0:01:39 0:00 Descargar 240p | 4,2MB 360p | 6,0MB 480p | 8,9MB 720p | 24,7MB 1080p | 28,9MB Presidente consulta con líderes militares Mientras Rusia lanzaba nuevos ataques el miércoles contra la asediada ciudad portuaria ucraniana de Mariúpol, Biden convocó a su liderazgo militar para obtener la más reciente evaluación de la invasión rusa. «Quiero escuchar de todos ustedes sus evaluaciones sobre lo que están viendo en el campo y en todas nuestras fuerzas», dijo Biden a los altos mandos militares en la Casa Blanca antes de su reunión. «El entorno estratégico está evolucionando rápidamente en el mundo, pero eso significa que nuestros planes y nuestra postura de fuerza tienen que ser igualmente dinámicos».

Biden se reunió con el secretario de Defensa, Lloyd Austin, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, y aproximadamente dos docenas de otros líderes militares y asesores de seguridad nacional. Más temprano el miércoles, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a docenas de personas y entidades más acusadas de evadir las sanciones financieras en curso impuestas a Moscú por su invasión de Ucrania. «El Departamento del Tesoro sancionó a Transkapitalbank, un banco comercial ruso clave que ha ofrecido servicios a bancos a nivel mundial para evadir las sanciones internacionales, y a más de 40 personas y entidades que forman parte de una red rusa de evasión de sanciones liderada por el oligarca ruso Konstantin Malofeyev», dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Psaki afirmó que Washington también ha impuesto sanciones a las empresas de la industria minera de Rusia y ha aplicado restricciones de visa a más de 600 personas en respuesta a los abusos contra los derechos humanos por parte de Rusia y Bielorrusia.

Arrecia la batalla del Donbás

0:00 0:00:59 0:00 Descargar 240p | 2,8MB 360p | 4,1MB 480p | 6,6MB 720p | 14,3MB 1080p | 19,9MB Michael O’Hanlon, investigador principal y director de investigación en política exterior en Brookings Institution, dijo a VOA que además de la asistencia militar y las sanciones económicas, Washington debe comenzar a pensar en los estados finales plausibles del conflicto. «Y luego, que piense en lo que podemos hacer para alentar a las partes, trabajando con otros actores externos, incluso los chinos tal vez, para tratar de llegar a algún lugar en el que todos podamos vivir, en comparación con la alternativa de que esto se convierta en un conflicto de varios meses o incluso de varios años», dijo O’Hanlon. «Pero a corto plazo, solo estamos tratando de ayudar a los ucranianos a no perder la batalla».

Giro de Putin en Mariúpol El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el jueves a sus fuerzas que no asalten una planta siderúrgica en la ciudad ucraniana de Mariúpol, donde se han refugiado las últimas fuerzas ucranianas.

Putin le dijo a Sergei Shoigu, su ministro de Defensa, en una reunión televisada, que las fuerzas rusas deberían bloquear la planta «para que una mosca no pueda pasar», y que seguir adelante con un plan para asaltar el sitio pondría innecesariamente en riesgo a las tropas rusas.

Shoigu le dijo a Putin que había 2.000 soldados ucranianos en la planta de Azovstal, pero que el resto de Mariúpol, una ciudad portuaria clave, había sido «liberada».

El destino de los civiles en la ciudad sitiada ha despertado la preocupación de la comunidad internacional, y la viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, dijo el jueves que cuatro autobuses pudieron evacuar a las personas a través de un corredor humanitario el miércoles.

Se cree que más de 100.000 ucranianos están atrapados en Mariúpol, donde vivían 400.000 personas antes de que Rusia invadiera el país el 24 de febrero.

«Las condiciones allí son realmente horribles», dijo el miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en una reunión en Panamá. Subrayó que los intentos de corredores humanitarios para permitir que los residentes de Mariúpol escaparan «se han desmoronado muy rápidamente». La lucha por Mariúpol es parte de una ofensiva rusa más amplia en la región estratégicamente importante de Donbás, donde Moscú ha estado aumentando su presencia militar.

«El objetivo actual de Moscú es ampliar su control en el Este y el Sur. Idealmente, les gustaría controlar Kharkiv y Odessa», dijo a VOA John E. Herbst, director sénior del Centro Eurasia del Atlantic Council y exembajador de Estados Unidos en Ucrania. «Pero esas son órdenes difíciles. Es posible que tengan que conformarse con Mariúpol». El 25 de marzo, tras las pérdidas en el norte de Ucrania, Moscú anunció un cambio importante en la estrategia y retiró las fuerzas del norte, incluidos los suburbios de la capital, Kiev, para consolidar las fuerzas militares en el Donbás y establecer un puente terrestre a Crimea. Los analistas dicen que si las fuerzas rusas obtienen el control completo del Donbás, sus diplomáticos tendrán una mano más fuerte en las negociaciones de paz y estarán en una mejor posición para exigir autonomía para la región.

[Anita Powell y Steve Redisch de VOA contribuyeron a este informe. Contiene información de The Associated Press y Reuters]

