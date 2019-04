Estados Unidos prepara “acciones” contra Cuba por apoyar a Maduro

Entornointeligente.com / Notitarde.- El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, anunció este miércoles que Washington prepara “nuevas acciones” contra Cuba por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.

Mike Pence: EEUU prepara “acciones” contra Cuba por apoyar a Maduro/Imagen de referencia. “Los servicios cubanos están entrenando a la policía venezolana”, declaró Pence durante una intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Pence, que hizo estas declaraciones en su intervención e instó a la organización internacional a reconocer al diputado opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino.

“Ha llegado la hora de que la ONU reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y acepte a su representante en esta organización”, sentenció el vicepresidente de EEUU.

“Maduro debe irse”, destacó Pence, quien además anunció que Estados Unidos entregará 60 millones de dólares adicionales en “ayuda humanitaria” a Venezuela.

Pence pide a la ONU estar a la altura Pence pidió a la ONU que “esté a la altura de su propósito” y que “rechace el liderazgo fallido de Maduro, y se una a los países del hemisferio a ayudar a los venezolanos”.

“Nicolás Maduro es un dictador que no tiene poder legítimo. Nicolás Maduro tiene que marcharse”, destacó Pence, quien anunció que EEUU entregará 60 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria a Venezuela.

El Consejo de Seguridad de la organización internacional está reunido, por tercera vez desde enero, para tratar la situación humanitaria en el país latinoamericano.

En esta oportunidad, participan el Secretario General, António Guterres, y el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock.

