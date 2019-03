Estados Unidos ordenó la deportación de periodista mexicano que pidió asilo hace dos años

Entornointeligente.com / Emilio Gutierrez Soto siente que su vida corre peligro (Foto: emilio.gutierrezsoto1) Un periodista mexicano recibió una nueva orden de deportación de Estados Unidos, a pesar de su temor de que sus notas sobre la corrupción lo hagan blanco de ataques en uno de los países más peligrosos del mundo para los reporteros.

El abogado de Emilio Gutiérrez Soto y de su hijo, Oscar, dijo el jueves que el periodista apelará el fallo del juez de inmigración que le denegó el asilo en el país de Estados Unidos.

En su orden del 28 de febrero, el juez Robert Hough dijo que el testimonio de Gutiérrez Soto carecía de credibilidad y no demostró que fuera a ser señalado por sus reportes sobre las fuerzas armadas mexicanas en caso de regresar a México.

Defensores de la libertad de prensa han destacado los artículos de Gutiérrez sobre presuntos robos y extorsiones de militares contra habitantes en Chihuahua , estado fronterizo con Nuevo México y parte del oeste de Texas. El periodista y su hijo Oscar Gutiérrez Soto ingresaron a Estados Unidos en 2008.

Awful news today. After 10 years, Mexican journalist Emilio Gutiérrez Soto’s asylum claim has once again been denied.

I’ve been working on this @michiganalumni profile of Gutiérrez for months. We’re publishing it now in light of today’s development. https://t.co/W4R7ZCUJtx pic.twitter.com/t9W1VNwcBy

— Andrew Lapin (@AndrewLapin) March 7, 2019

El periodista dijo que recibió amenazas por haber escrito esos artículos y teme ser víctima de un atentado en caso de ser obligado a regresar a México.

Hough dijo que esos temores eran ” meramente especulativos ” debido a que ya pasó una década desde que se publicaron esos artículos. El juez también dijo que México “tiene leyes que protegen la libertad de expresión y el gobierno generalmente respeta esos derechos”.

Ocho periodistas fueron asesinados en México el año pasado en incidentes relacionados con su trabajo, según Reporteros Sin Fronteras , más que en cualquier otro país fuera de Afganistán. Dos periodistas en México han sido asesinados en México en lo que va del año .

En muchas partes del país, los cárteles del narcotráfico y grupos del crimen organizado continúan hostigando y asesinado reporteros con impunidad.

Mexican journalist Emilio Gutiérrez-Soto appears at El Paso hearing to contest deportation order https://t.co/gmXo4dSVul #EmilioGutierrezSoto #NAHJ @bethelmckenzie @lclemeton pic.twitter.com/elmui4VVCV

— Richard Prince (@princeeditor) October 26, 2018

La solicitud de asilo de Gutiérrez y su hijo fue denegada por primera vez en julio de 2017, y fueron detenidos en diciembre de ese año después de presentarse ante las autoridades de inmigración . Ambos fueron dejados en libertad en julio, dos meses después de que una corte de apelaciones de inmigración ordenara una nueva audiencia de asilo.

Su abogado, Eduardo Beckett , dijo el jueves que ambos no enfrentaban una amenaza inmediata de deportación después de la orden, pero se encuentran bajo una “nube oscura… que causa mucha ansiedad y tensión al no saber cuál será el resultado definitivo”.

“Está bien documentado que las personas que presentaron denuncias o se han manifestado contra las autoridades del gobierno han pagado con sus vidas”, declaró Beckett en un correo electrónico.

El Club Nacional de Prensa dijo que se movilizará en apoyo de la familia de Gutiérrez, quien tiene una beca de periodismo en la Universidad de Michigan.

Con información de EFE

