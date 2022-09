Entornointeligente.com /

Estados Unidos no descarta una intervención en Haití Septiembre 24, 2022 por J.C Estados Unidos se está preparando para hacer circular una resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el próximo lunes, que establecería un nuevo marco para sancionar a los líderes de pandillas de Haití, y no descartará la intervención internacional a medida que el país cae en la anarquía, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado.

